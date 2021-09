Yolanda Medina fue la gran ausente de la cuarta gala de Reinas del Show. La conductora Gisela Valcárcel ni el panel de jurados del reality de baile no explicaron las razones por la que la líder de ‘Alma Bella’ no se presentó. Sin embargo, fuentes del programa se pronunciaron.

Lady Guillén fue eliminada del reality show, mientras que Vania Bludau, Milena Zárate y Diana Sanchez pasaron a sentencia, pero ¿Yolanda Medina? Según señalaron, la cantante no se habría presentado a la competencia por motivos personales.

Pese a que, a través de su cuenta de Instagram, promocionaba la gala del último sábado de Reinas del Show, Yolanda no estuvo en el escenario. Sin embargo, otro detalle llamó la atención: la ausencia del panel encabezado por Ethel Pozo y Janet Barboza, conductoras de “América Hoy”.

Al respecto, la producción del reality remarcó que los especialistas no son fijos en el programa y que son cambiados semana a semana. “No fueron considerados a esta gala por el productor”, señalaron.

YOLANDA TUVO ENFRENTAMIENTO CON GISELO

Durante un enlace con el programa ‘América Hoy’, Yolanda Medina tuvo un fuerte enfrentamiento con Giselo, quien la bromeó con el tema de su edad. A la artista no le gustó para nada y le dejó las cosas en claro.

“Yo te digo a ti, mi querido Edson Dávila, te tengo mucho cariño, pero te estás pasando de la raya, tranquilo conmigo respecto a la edad, yo no soy tu compañerita que está ahí contigo, me respetas. Conozco muy bien a Carlos Gardel porque soy una persona preparada, sé de música, pero no por el hecho que tenga la edad, vas a estar recalcando mi edad y burlándote”, arremetió.

Días después, Giselo le pidió disculpas públicamente a la cantante remarcando que es una persona super alegre, que le encanta la chacota, sin embargo, consideró que “ese no fue su día”.