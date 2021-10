El jurado de ‘Reinas del show’, Santi Lesmes, aseguró que Vania Bludau está ‘confundida’, tras enterarse de que afirmó que él siente un gusto por ella y por eso sería muy duro al opinar sobre su desempeño en la pista de baile.

Santi, Vania dijo que le caes mal y que tú sentirías un gusto por ella, por eso críticas mucho su participación en ‘Reinas del show’. ¿Qué opinas?

Está confundida. Realmente me gustaba el desempeño que tuvo en la primera edición de ‘Reinas del show’, pero en esta temporada no me gusta (sus puestas en escena). Fuera del concurso no la conozco mucho, pero seguramente es una chica espectacular. Si tiene una relación con Mario Irivarren, a quien admiro, respeto y le tengo mucho cariño, ella tiene que tener esas cualidades.

¿Queda claro que tus comentarios son solo profesionales en el programa?

Efectivamente, mis comentarios son explícitamente profesionales. Solo evalúo el desempeño de los artistas en la pista, fuera de ahí, cuando acabe la competencia, me puedo tomar un café con quien sea.

¿Más adelante te podrías tomar un café con Vania para que se dé cuenta de que no tienes nada en contra ella?

Prefiero tomármelo con Mario y si viene Vania, bienvenida es.

VANIA BLUDAU

La bailarina Vania Bludau afirmó que Santi Lesmes no puede ir tirando ‘hate’ (odio) con sus comentarios y no dejará que estos le afecten.

“Me gustaron muchísimo los comentarios de Tilsa y Belén, lo hacen como jurado y como personas porque uno no puede ir a su trabajo tirando odio a la gente, por más que ese sea su papel”, dijo Vania.

“La semana pasada terminé llorando porque puedo decir que soy muy fuerte por fuera, pero soy supersensible y dejé que cale mucho lo que dijo (Santi). Esta vez no voy a dejar que me afecte creo que ese tipo de comentarios con mala vibra, no deberían ponerlos antes de los bailes”, finalizó.

