Milena ve a Lady Guillén como favorita en sentencia de Reinas del Show: “A Melissa la veo desganada”

Este sábado será la cuarta gala de “Reinas del Show” y en la antesala a dicha edición, Milena Zárate promete lucirse, ya que hasta el momento no ha tenido buenas actuaciones.

¿Cómo llegas a la cuarta gala de Reinas del show?

Esta semana he ensayado muchísimo, llego con muchas ganas, quiero sorprender al público y seguir sorprendiéndome con todo lo que puedo hacer en la pista.

Algunas de tus compañeras dicen que estás cansada física y mentalmente porque vienes con este training desde la temporada pasada, ¿es verdad?

Yo estoy acostumbrada al trabajo duro, a mí no me ha tocado fácil la vida, yo siempre he trabajado por lo que quiero, así que esa imagen de que me veo cansada, que me quieren crear, es mentira. Yo me doy al cien por ciento en mis ensayos, yo no me siento cansada, como quieren hacer creer, yo tengo mucha energía para continuar.

¿Cómo va tu relación con Yolanda Medina?

Creo que lo que pasó en la academia fue solo porque Yolanda tuvo un mal día, creo que ella y yo sabemos que estamos en una competencia de reinas, no en un ring de box, así que respetos guardan respetos. Eso sí, yo siempre voy a dar lo que recibo, no soy sumisa o calladita.

Este sábado llegan en sentencia Lady Guillén y Melissa Paredes, ¿quién debería abandonar la competencia?

Creo que se le debe dar la oportunidad a Lady porque tiene mucha garra, yo no la veo como débil, a ninguna compañera la veo así. Y aunque Melissa baila un poco mejor que Lady, a Melissa la veo desganada, creo que ella debería abandonar la competencia.

Gala a gala tu puntaje no es tan bueno, ¿temes estar pronto en sentencia?

Siento que mi trabajo no ha sido valorado por el jurado, y eso me parece injusto. La gala pasada mi show fue mejor que el de Lady o Yolanda, así que no estoy conforme con mi puntaje. En general, no estoy conforme con los puntajes que me ponen gala a gala.

Por último, ¿cómo está tu corazón?

Estoy conociendo gente, nunca le cierro las puertas al amor, pero no me proyecto a tener una relación con nadie porque quiero tomarme un tiempo para estar sola. Pero sí, yo estoy soltera, pero no estoy sola, siempre necesitamos a alguien que nos de cariño.