Cathy Sáenz responde acusación de Dorita Orbegoso de 'manipular' a compañeras en Reinas del Show: "No me echen la culpa"

Cathy Sáenz respondió a Dorita Orbegoso luego que ella la acusara de manipular como 'títeres' a Natalie Vértiz y Korina Rivadeneira para que la envíen a sentencia en el programa 'Reinas del Show'

Según contó la mamá primeriza, Cathy Sáenz había armado una estrategia para eliminar a las competidoras más fuertes y dejar a las más débiles pasar a la gran final.

Ante esto, la exproductora de Combate descartó manipular a sus compañeras, pues considera que todas tienen derecho en enviar a sentencia a quienes vean como una fuerte competencia.

"Decirles títeres a ellas es decirles que no tienen decisión propia, tampoco personalidad. Natalie Vértiz y Korina Rivadeneira no son títeres y están donde están porque son chicas inteligentes y luchadoras, así que a mí, por favor, no me echen la culpa de nada”, declaró Cathy Sáenz.

Pese a la fuerte acusación de Dorita Orbegoso, la conocida 'Mamacha' aclaró que sigue siendo amiga de la bailarina y no tiene ningún problema con ella, pues sabe separar el trabajo de la vida personal.