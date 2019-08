Vania Bludau sobre el jurado de Reinas del Show: "A veces no se entiende bien qué están calificando"

La bailarina Vania Bludau asegura que está tranquila para la final de ‘Reinas del show’ y no sería un fracaso si no se corona como la ganadora.

“Estoy tranquila y enfocada en todas las coreografías que debo presentar, pues tenía mucha confianza en llegar hasta esta final. Pero no se acaba el mundo ni sería un fracaso no ganar el sábado, lo que busco es hacer mi mejor presentación. Además, acaba el programa, me quedo unos días y luego vuelvo a Estados Unidos”, dice la bailarina.

¿Quién o quiénes serán tus rivales más difíciles?



Siempre pensé que estaría en la gran final con Andrea (Luna) y con Dorita, pero una está eliminada y la otra en sentencia. Creo que antes nos matábamos semana a semana, ahora la competencia es un poco diferente y el jurado también califica distinto.

¿Entonces, cualquiera puede ganar?

Todos los programas son distintos, y creo que siempre hay sorpresas. Korina baila bien, a Natalie no la conocía mucho en esta faceta y Cathy también destaca, sé que estaba tomando clases y es muy expresiva al bailar.

¿Te ha parecido bien el jurado?



Bueno... a veces no se entiende bien qué están calificando, porque resaltan el hecho del esfuerzo personal y el programa es un concurso de baile, hay muchas otras cosas por calificar. Por eso llego tranquila a la final, con ganas de hacer siempre lo mejor.

Acaba el programa y empiezas a planificar la boda...



Claro, quiero encontrar una ‘wedding planner’ para que empiece a ver todo lo referente a la boda e irme a Estados Unidos a reunirme con mi novio