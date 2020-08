Por: Johnny Valle

Su interpretación en quechua del clásico ‘The way you make me feel’ de Michael Jackson, ha servido para que el idioma milenario de nuestros ancestros se revitalice, refresque y revalorice. Renata Flores , ayacuchana de 19 años, sentencia: ‘El quechua está de moda’. Y nadie lo duda. Cada día más jóvenes se animan a aprenderlo. Y los institutos se abarrotan (ahora de manera virtual). Por eso, tal vez, se ha convertido en la cantante de trap –sí, ese género que tiene como máximo exponente a Bad Bunny- de moda.

Renata, saltaste a la fama por la interpretación en quechua de un clásico de Michael Jackson…

Nunca imaginé que iba a tener un gran impacto. No pensé que a muchas personas les iba a gustar.

¿Quién te animó a hacerlo?

Me ayudó mi mamá y mi abuelita. Ellas me ayudaron a traducir y emparejar con las melodías.

¿Actualmente cuántas vistas tiene en YouTube?

Ya va a llegar a los dos millones.

¿A quiénes más has interpretado en quechua?

A Ariana Grande, Bob Marley, Ed Sheeran.

¿Tuviste miedo o vergüenza?

Miedo. Vergüenza no tenía. No me importaba mucho lo que dirían de mí si canto en quechua. En Ayacucho hay muchos jóvenes que cantan en quechua. El miedo era por subirme al escenario.

Renata, pasa mucho que los jóvenes tienen miedo de hablar el quechua.

Es cierto, hay muchos jóvenes de mi generación. También niños que no quieren saber del idioma. Y los que saben ya no lo practican.

¿Por qué sucede?

Porque es el miedo a la discriminación, a que te miren diferente. Eso pasaba con mi abuelita. Siempre la recuerdo porque cuando me acompañaba a algunas actividades a mi colegio o a algún cumpleaños yo sentía esa discriminación hacia ella. Y yo me preguntaba por qué sucedía esto. Los prejuicios eran algo normal.

¿Te has sentido discriminada por cantar en quechua?

Sí, ha habido discriminación en las redes sociales. Me han dicho serrana. Algunas personas creen que ser serrana está mal.

La ayacuchana que la rompe con el idioma de nuestro pueblo canta temas de Michael Jackson, Ariana Grande y Ed Sheeran, y afirma que el quechua es un ‘idioma muy dulce’

Sí, utilizan mucho la palabra ‘serrano’ o ‘cholo’ para insultar.

Exacto. Y no es así. Hay comentarios que también menosprecian mi música porque la hago en quechua. Eso a veces me pone un poco triste.

Pero nunca ‘tiraste la toalla’…

No, claro que no.

Y en realidad los cholos somos quienes empujamos este país…

Sí, es cierto. Y creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta de nuestra gran identidad, del valor de nuestros ancestros.

¿Está de moda el quechua?

Sí, yo siento que sí. Ahora hay más jóvenes que quieren cantar en quechua o en su idioma originario.

¿Por qué crees que el quechua está de moda?

Porque ya se está mostrando el idioma de otra manera. No de la forma en que se pensaba antes, que la gente ignorante es la única que lo habla. O la gente que es pobre lo habla.

Exacto…

El quechua es un idioma tan lindo... Por medio del idioma se puede ser más solidario.

La ayacuchana que la rompe con el idioma de nuestro pueblo canta temas de Michael Jackson, Ariana Grande y Ed Sheeran, y afirma que el quechua es un ‘idioma muy dulce’

¿Qué has descubierto en el quechua?

Que es un idioma muy dulce.

¿Qué palabras te gustan del quechua?

Me gustan las expresiones como ‘atakau’ (¡quema!), ‘alalaw’ (¡qué frío!), ‘sunkullay’ (gracias) o ‘kullayki’ (te amo, te quiero).

En el New York Times te calificaron de ‘tradicional’ y ‘transgresora’…

Sí, fue una gran experiencia. Fue un gran avance porque mostramos el idioma al mundo.

Haces trap, ¿es el mismo género que hace Bad Bunny?

Sí.

¿Te identificas con él?

Tal vez sí, por el estilo, por el género. Pero por otro lado no, porque no estoy de acuerdo con algunas canciones. Pero cada artista es libre de expresar lo que guste.

Dicen que sus canciones son ofensivas, misóginas…

Se ha vuelto una tendencia. Pero eso no significa que todos vamos seguir la misma onda.

¿Cuáles son los mensajes de tus canciones?

Me gusta empoderar a las mujeres.

Llevar este mensaje a una sociedad machista, como es la peruana, y sobre todo la sociedad andina. ¿Es un reto doble?

Es todo un reto. No solamente es cantar algún tema, sino concientizar.

La ayacuchana que la rompe con el idioma de nuestro pueblo canta temas de Michael Jackson, Ariana Grande y Ed Sheeran, y afirma que el quechua es un ‘idioma muy dulce’

Como cantante, ¿a quiénes escuchas?

Escucho de todo. Me gusta Cultura Profética, Natiruts, Paulo Londra, Nicky Nicole.

¿Y los trappers también son románticos?

Sí, también escucho música romántica, en inglés, en quechua. Siempre trato de buscar nuevos artistas.

¿Huayno?

Claro, también. Tengo tíos que hacen huayno ayacuchano.

¿Cuál es el principal consejo que te han dado tus padres?

Que no pierda la esencia. Que siempre haga música con sentido, para un cambio en las personas.

¿Estudias alguna carrera?

Estoy estudiando producción musical a distancia. También estudio quechua en el instituto de la Universidad de Huamanga.

¿Tienes enamorado?

No, no tengo. Estoy a full. Estoy concentrada en la música.

¿Tendría que ser un chico orgulloso de sus raíces, de su idioma?

Sí, definitivamente.