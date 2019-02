Renato Cisneros: "Fui tímido, enamoradizo y la chica que me gustaba se iba con otro" | ENTREVISTA

Él ya no busca novia. Ahora escribe una película. Con Renato Cisneros nada está dicho. Ha sido nominado al ‘Premio Luces’ a mejor conductor televisivo (‘Nada está dicho’, que salía por RPP), también dirige ‘Conexión’ en la radio y siempre trata de estar unido a su pasión. Pase y conozca a uno de los mejores periodistas y escritores de su generación.

¿Siempre hay tiempo para escribir?

Sí. Ahora terminé un guion para una película que se llama ‘Busco novia’, inspirada en un blog que escribí hace años.

¿Ese famoso diario personal fue el inicio de todo?

Antes había escrito poesía. Una vez que entré a El Comercio dejé de hacerlo y en el 2007 comencé con el blog.



¿Cómo nació esa idea?

Estaban rediseñando la web del diario y el director Fabricio Torres me pidió escribir un blog. Yo sugerí uno sobre política y juventud, me creía muy serio y sentía que iba a cambiar el mundo. Sus palabras fueron: ‘Esa hue... no la va a leer nadie’. Me dijo que ya tenía más de 30 años y siempre andaba quejándome de que no había chicas interesantes en Lima, que escriba sobre eso. Me resistí al principio, finalmente le mandé una anécdota: ‘Hemos creado un monstruo’, dijo por la cantidad de comentarios que tenía. Y en esa época no había redes sociales.



¿Realmente te costaba interactuar con las mujeres o le metías un poco de literatura?

Desde chico siempre fui muy tímido, introvertido. Socializaba, pero era el típico enamoradizo que sufría porque la chica que me gustaba no me hacía caso y se iba con otro. Siempre me han interesado las dinámicas de las relaciones: ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué rompemos una relación?



¿No eras enamorador?

No. Para hacerlo tengo que haber tomado mucha cerveza o estudiado mucho la manera de acercarme.



¿Las chicas se te acercaban por el blog?

Sí, porque salía con mi nombre y foto. La primera reacción siempre era: ‘Pensé que eras más alto’. Pasado ese trago amargo, que servía para romper el hielo, me decían: ‘Pero cuéntate algo, pues’. Pero una cosa es el humor escrito y otra el humor situacional. Y yo no soy el ‘Chato’ Barraza, no soy divertido, al menos no de esa manera.

¿No te consideras ameno?

Me gusta escribir con humor, pero algunas se desencantaban porque no era todo lo entretenido que ellas pensaban. Otras sí se quedaban conversando. Las buenas noches que pasé se las debo a ese blog.

Renato Cisneros (Foto: Giancarlo Ávila) Renato Cisneros (Foto: Giancarlo Ávila)

¿Ya está encaminada la película?

La produce ‘Tondero’, el director va a ser Daniel Vega, y César Ritter, el protagonista.



¿Él será Renato Cisneros?

Va a ser un personaje homólogo a Renato. La película trata de un tipo que tiene treinta y pico de años, vive con su madre y le encomiendan un blog que en un inicio no quiere escribir, porque le parece un poco frívolo, y luego termina un poco cambiándole la vida porque se enamora, tiene aventuras.



Cuando encontraste realmente novia, ¿tenías el blog?

Sí, pero esa relación duró uno o dos meses. Ya no podía escribir sobre la búsqueda de novia, porque ya tenía una y cuando uno está en pareja se vuelve aburrido. La felicidad es aburrida, a nadie le interesa. Ya dejas de salir, vas a ver películas, entonces lo que escribía eran historias de amigos. La gente quería saber más del autor, empecé a contar mi relación y eso no le gustó a la novia. Estaba entre los lectores o ella y al final seguí con el blog.



¿Con tu esposa pasó lo mismo?

No, porque ya había dejado el blog hace mucho.



¿Cómo la conociste?

A mi esposa Natalia la conocí en una discoteca, pero en los años que yo escribía el blog ella no vivía en Perú y ni siquiera tenía idea, así que no lo había leído.



Después lo habrá buscado...

Sabe que siempre he escrito sobre mí. No es fácil estar con alguien que siempre escribe sobre sí mismo. Las historias no solo pertenecen a la gente que las vive, sino también a las que se atraviesan en tu vida.



Te gusta el fútbol...

Desde muy chico soñaba con ser futbolista, como el 80 por ciento de nuestra generación. También quería ser periodista deportivo. Leía ‘El Gráfico’, veía ‘Gigante deportivo’ de ‘Pocho’ Rospigliosi, pero ‘El Veco’ era el que me llamaba la atención.



¿Realmente jugabas?

A los 16 años fui a probarme al San Agustín. Óscar Hamada era el técnico de menores y jugué tres partidos. No me eligieron.



¿Tu posición?

De volante, pero no era tan bueno.



¿Ibas al estadio?

Me gustaba, pero eso pasó después. A mi padre no le agradaba mucho que saliésemos y me acostumbré a escuchar los partidos de la ‘U’ por radio, luego comencé a ir a la barra. Para mí fue un sueño cumplido ser periodista deportivo.



¿El Perú ha mejorado como país?

Es mejor del que teníamos hace 20 o 30 años. Por ningún lado veo atisbos de esa dictadura que han pretendido denunciar algunos sectores políticos que ahora se están viendo perjudicados. (Martín) Vizcarra no me parece el mejor presidente del mundo, es un tipo que no tiene muchos reflejos políticos, pero creo que ha sintonizado con demandas muy puntuales de la gente, como tratar de renovar nuestra clase política y luchar contra la corrupción.



¿Y el machismo?

Me asusta. El mundo sigue siendo muy hostil con la mujer. La idea del piropo, por ejemplo, me parece un acto de lo más primitivo. Siento que detrás hay alguien que sufre de algún tipo de incontinencia y que lleva una vida sexual muy precaria. Yo soy machista porque me formé con machistas, pero trato de erradicarlo todo el tiempo.



Algunos creen que hay piropos buenos y malos...

Creo que la galantería tiene sentido con la gente que tú conoces. Hemos crecido viendo a tíos, primos, hermanos decir cosas en la calle que sonaban ingeniosas: ‘Como no soy jubilado para estar en esa cola’, por ejemplo. Tenía un tío que decía cosas como: ‘¿Cómo te llamas para pedirte en Navidad?’.



¿Tú lo hacías?

No. He sido muy ‘palomilla de ventana’, por tímido, por vergüenza. En ‘mancha’ a lo mejor alguna vez.



Eres de Miraflores...

Sí. Crecí allí y después en Monterrico, cuando ir hasta allá sonaba como irse a Ñaña.



¿Te consideras ‘pituco’?

No, aunque conozco a muchos. Creo que un ‘pituco’ tiene que ver más con su actitud que con sus costumbres o el modo en el que vive. Yo desprecio eso de creerse mejor por su apellido, cargo o determinadas ventajas que la vida le ha dado o se ha ganado. Me parece despreciable la gente que se cree mejor que otra por razones materiales.



¿Qué opinas de Keiko Fujimori?

Tuvo la oportunidad de cambiar el rostro del fujimorismo, pero ha terminado demostrando que no hay forma de cambiarlo.



¿Ollanta Humala?

Tomó la bandera de algunas ideas en las que él, en el fondo, ni siquiera creía. Se aprovechó de un discurso nacionalista y a la hora de la hora acabó traicionando.



¿Nadine Heredia?

Una mujer con muchas ambiciones de poder y que terminó frivolizándose.



¿Alejandro Toledo?

Un desperdicio, un borracho, un hombre de quien la política sacó lo peor. El problema es que era el presidente.



¿Alan García?

Tiene que responder ante la Justicia por una infinidad de cosas que él no está dispuesto a aceptar.



¿Eliane Karp?

No quisiera volver a tenerla como primera dama, contribuyó a que Toledo tuviera un gobierno tan poco empático.



¿PPK?

Decepcionante. Nos parecía un estadista y terminó siendo un lobista timorato que para salvar su pellejo indultó a Fujimori.



¿El alcalde George Forsyth?

Interesante. Nos hemos acostumbrado a tener a autoridades que negocian con las mafias, a fin de quedarse en el poder, y él está tratando de cambiar las cosas y enfrentarse a una bien peligrosa. Lo respaldo, así deberían actuar todos.



¿Edwin Oviedo?

Cualquier personaje con antecedentes penales, vinculado a una mafia o a una banda criminal, no tendría que estar cerca de la dirigencia de ningún tipo de entidad. El fútbol peruano está resurgiendo y está en un momento en que tiene que desprenderse de ese tipo de personajes. Si en lo deportivo Gareca tuvo que separar elementos que eran nocivos, en el equipo dirigencial debemos hacer lo mismo.



Muchas gracias por tu tiempo, Renato. Y para terminar, como buen futbolero, ¿Messi o Maradona?

Maradona, a pesar de todo. Obviamente como futbolista. El Maradona del 86 y del Napoli. Lo que hizo con esos equipos fue impresionante. Yo me quedo con Diego y ¿ustedes...?



Amigo lector, ¿tiene una opinión diferente? Entonces llámelo a la radio y él seguramente estará feliz de polemizar con usted.