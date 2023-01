QUÉ FUERTE. La primera enamorada de Renato Tapia apareció en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ para denunciar al futbolista por no querer reconocer a su hijo de seis años, que fue concebido fuera del matrimonio. Daniela Castro terminó confesando en el set de la ‘urraca’ que la actual esposa del seleccionado ya tiene conocimiento.

Al ser consultada por la conductora Magaly Medina si Andrea Cordero Uzátegui, esposa de Renato Tapia, ya tiene conocimiento del hijo extramatrimonial, Daniela Castro terminó asegurando que así es.

Sin embargo, no es la única, pues los padres del seleccionado también lo saben, incluso ya conocieron al menor llamado Fabrizio, quien según mencionan, es igualito al pelotero.

“ Me dijo ‘mi papá quiere verlo’, al día siguiente del día del Padre, me saludó , subió, el señor vio a Fabrizio, le dijo que era igualito, ni siquiera para negarlo. A su abuela materna también conoció, así como a los hermanos de Renato”, manifestó.

El futbolista Renato Tapia ha sido acusado por su expareja Daniela Castro por no reconocer a su pequeño hijo de seis años, menor que fue concebido fuera de su matrimonio. El programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló que el pelotero ha tenido un deplorable comportamiento, pues ha buscado ocultarlo de cualquier forma.

“ Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.