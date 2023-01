El futbolista Renato Tapia está en medio de la polémica luego que el programa “Magaly TV: La Firme” hiciera pública la denuncia de Daniela Castro, quien acusa al jugador de no reconocer a su hijo de seis años, que fue concebido fuera del matrimonio.

Horas previas a que Daniela apareciera en el set del programa de Magaly Medina para contar su verdad, Nancy Cortijo, madre del denominado ‘Capitán del Futuro’, decidió dedicar un emotivo texto a su hijo.

“Mi niño trabajador, eres mi orgullo” , escribió la señora Tapia en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de su hijo.

Al inicio recibió buenos comentarios; sin embargo, cuando se emitió la denuncia en el programa de ATV, rápidamente los usuarios dejaron mensaje a Nancy en el que le pedían que reconozca a su nieto.

"Felicidades, tiene otro nieto", "Seño reconozca a su nieto", "Como no va a estar orgullosa si le ha dado un nieto más, más bien enseñele que ya es un hombre y que debe asumir sus responsabilidades", "Abuelita… ¿Su nuevo nieto es su orgullo, también?", son algunas reacciones.





Renato Tapia: su expareja lo demandará para exigirle que le dé su apellido a su hijo de 6 años no reconocido

El nombre de Renato Tapia está en todas las portadas de los periódicos, luego que Daniela Castro lo denunciara por no reconocer a su hijo de seis años de edad, menor que fue concebido fuera del matrimonio del pelotero. La abogada de la mujer anunció que ya se le interpuso una demanda al seleccionado.

La expareja de la infancia de Renato Tapia contó que el futbolista sí ha logrado conocer a su hijo , sin embargo, le ha pedido que no le coloque su apellido justamente porque ya tiene una familia que se vendría abajo.

“ Ahí fue en enero que Renato aparece, lo levantó, lo cargó y ahí pudimos conversar , poco, pero me dijo que no crea que todo lo que se ve en las redes porque no tenía una vida agradable, pero que todo lo hacía por sus hijos”, dijo.

Claudia Zumaeta, la defensa legal de Daniela Castro, reveló que ya se ha procedido a demandar legalmente al pelotero. “ Estamos interponiendo una demanda de filiación extramatrimonial para reconocimiento de Renato hacia su hijo y como pretensión accesoria alimentos”, sostuvo.

