TODO SALE A LA LUZ. El caso de Renato Tapia es el claro ejemplo que nada puede ser ocultado para siempre y es que su expareja Daniela Castro apareció en ‘Magaly TV La Firme’ para denunciarlo por no haber querido reconocer a su menor hijo llamado Fabrizio, de 6 años, concebido fuera de su matrimonio con la influencer Andrea Cordero.

Daniela Castro contó detalles inéditos de todo lo que ha vivido con el futbolista, quien según dijo, no aceptó ponerle su apellido al pequeño por pensar en su carrera internacional. Incluso, acotó que el seleccionado se mostró indiferente de lo que piense su esposa .

“Me enteré a las dos semanas, se lo comuniqué, me dijo que él no iba a estar presente, que lo sentía mucho, y que lo pensara bien, que qué iba a pensar la gente viéndome la panza... Le dije ‘yo no me voy a meter en tu matrimonio’ y me dijo ‘no me interesa mi matrimonio, lo que me interesa es mi carrera’ ”, reveló.

TROME | Renato Tapia se entera por primera vez de hijo no reconocido

RENATO TAPIA MANDÓ A SU PRIMO A HACERSE CARGO DE HIJO

Daniela Castro terminó confesando que el futbolista Renato Tapia envió a su primo llamado José Martín Alva para que asumiera la figura paterna de su hijo no reconocido. El joven convivió con la expareja del pelotero durante cuatro años, sin embargo, se encargaba que el secreto no saliera a la luz.

“ El 30 de setiembre me escribe su primo, yo le dije que si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada , me dijo cómo se me ocurre”, contó la mujer, quien señala que convivió con el primero de Tapia por cuatro años.

“ El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal, lo había normalizado bastante. Salía a los centros comerciales y si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Le tapaba la cara al bebe”, agregó.