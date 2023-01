Daniela Castro, expareja de Renato Tapia, visitó el lunes 23 de enero el set del programa de “Magaly TV La Firme” para denunciar al futbolista por no querer reconocer a su hijo de seis años, que fue concebido fuera del matrimonio.

Entre sus pruebas, la mujer presentó las capturas de las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con el actual jugador del Real Club Celta de Vigo. En estos, Tapia asegura que pronto firmará a su hijo; sin embargo, hasta la fecha no lo hace.

Ignoró sus mensajes

Según Daniela, en los primeros años ella no tenía una comunicación directa con Tapia y todo lo gestionaba con el primo del futbolista José Martín; sin embargo, en 2016, ella se animó a escribirle directamente a Renato por su cuenta oficial de Facebook.

“Dejaré de estudiar y el ginecólogo cambió las vitaminas, y hasta ahora no las tengo. No me queda más opción que conciliar y no quiero que me llame José Martín, no quiero seguir viviendo con él. Yo ya me estoy asesorando legalmente porque siento que se están burlando de mí y es responsabilidad de amor, no solo mía”, le escribió a Renato. “ Acabo de terminar de hablar con JM (primo de Tapia), y va a hablar contigo porque lo que él dice es que tú tienes miedo de hablar conmigo. Tiene que ser lo antes posible porque las cosas no están marchando bien ”, acotó.

Sin embargo, en aquel entonces, no recibió ninguna respuesta por parte de Renato Tapia, pero quien sí se comunicó con ella fue José Martín.

Promete que firmará al menor

En 2020, Daniela Castro logra tener una respuesta directa del futbolista luego que le advirtiera que iba a llevar todo por la vía legal, pues pasaban los años y no reconocía a su pequeño.

“En realidad, ya me estoy cansando. Si esto no avanza y se resuelve cómo debería, vamos a tener que ir por la vía legal para ya dejar de tener estas conversaciones, que son bien molestas” , se lee en el mensaje.

A lo que el Renato Tapia, le respondió : “Pero ya te dije que lo voy a hacer, nunca te lo había dicho. Siempre evadía el tema, pero ya está claro. Y si no pues, se tendrá que hacer así (por la vía legal), que no creo…”

El proceso de filiación

El 27 de junio 2022, Daniela le pregunta a Renato si averiguó cómo es el proceso filiación, a lo que él responde que está investigando.

“Hola, ¿qué tal? (Nombre del niño) está bien. Más bien, quería saber si ya habías visto lo del reconocimiento del bebé, creo que ese proceso se llama filiación. ¿Averiguaste cómo será? Me cuentas”, fue el texto de Daniela. Y Renato respondió: “ Hola, cómo vas. Aún no he visto nada de eso. Ha sido un montón de digerir y todo. Y sí, estoy averiguando para poder hacerlo, pero no tengo nada al 100%”.





Renato hace prueba de ADN

El 5 de julio 2022, Daniela Castro le escribió molesta a Renato Tapia porque este le tomó tomarle una prueba de ADN al niño sin previo aviso.

“Durante estos casi 6 años he demostrado tener principios, paciencia, educación, pasando por todo lo que he pasado al elegir tener a mi hijo. Me botaron de mi casa a golpe limpio y tuve que vivir con tu primo casi 4 años, aguantando sus pésimos tratos los primeros meses porque era un perfecto desconocido para mí, que ponía en duda que (nombre del menor) era tuyo. Solo paró cuando lo vio. Nunca me metí con nadie de tu familia, pudiendo haberles escrito a tus padres o hermanos sobre el bebé (...) Has ido 20 minutos a la casa exclusivamente para hacerle un prueba de ADN, así de sencillo, y no me dijiste nada un día antes, ni horas antes de hacerlo. Ya me cansé de hacer el papel de coj***, todo este tiempo cuidando qué? Cuidando más que nada tu imagen”, fue el texto que Daniela envió a Renato, a lo que él solo respondió : “Sabes que este momento iba a llegar, tenía que hacerle la prueba”.

Daniela Castro revela que Renato Tapia envió´a su primo a asumir figura paterna de su hijo

Según Daniela Castro, el pelotero no quiso asumir la paternidad, sin embargo, envió a su primo José Martín Alva para que se hiciera cargo de él.

“ El 30 de setiembre me escribe su primo, yo le dije que si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada , me dijo cómo se me ocurre”, contó la mujer, quien señala que convivió con el primero de Tapia por cuatro años.

“ El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal, lo había normalizado bastante. Salía a los centros comerciales y si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Le tapaba la cara al bebe”, agregó.