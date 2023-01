NO VIVE UN BUEN MOMENTO. El escándalo mediático que ha generado su denuncia contra el futbolista Renato Tapia ha terminado de afectar en su salud física y emocional. Daniela Castro, expareja del seleccionado, apareció EN VIVO en el programa de ‘Magaly TV La Firme’, sin embargo, lució demacrada y descompensada.

Fue la misma conductora quien le pidió que saque fuerzas porque su hijo Fabrizio, de solo 6 años, lo necesita. Además, sugirió que encuentre lo más pronto posibles terapias psicológicas para ella y su menor.

“Qué triste todo lo que has aguantado y soportado, yo entiendo tu pesar, tu tristeza, tu preocupación. El daño psicológico que esto ha causado a ti y a tu hijo yo sé que es grande, terrible . Ojalá que puedas llevar algún tratamiento”, dijo.

En ese sentido, la ‘urraca’ señaló que Daniela Castro tiene fuertes dolores de cabeza, también se siente descompensada, ya que la producción tuvo que alcanzarle una gaseosa para elevar su nivel de azúcar.

“Tienes que ser fuerte, te veo desanimada, te veo triste. Sé de tu migraña, yo he padecido de migraña por muchos años, no has comido, le hemos traído un vaso de Coca Cola porque necesita algo de azúcar para que no se nos desmaye aquí , pero tienes que ser fuerte, tienes que comer. El que tiene que sentirse mal es Renato Tapia, tú no, tú estás defendiendo a tu hijo. No es el momento para enfermarte, ahora tu hijo te necesita y tiene que verte bien”, acotó Magaly.

Daniela Castro madre del hijo extramatrimonial de Renato Tapia contó en el programa de Magaly que no lo quiere firmar y que ahora pone 'peros' para seguirle pasando una pensión al menor.

¿QUIÉN ES ANDREA CORDERO, LA ESPOSA DE RENATO TAPIA?

Andrea Cordero y Renato Tapia tuvieron su primer encuentro gracias a su pasión por el fútbol. Ella, que es mayor que el centrocampista por dos años, se desempeñaba como redactora web en un medio deportivo. En aquel entonces, el volante de Blanquirroja tenía tan solo 16 años y recién estaba iniciando en el fútbol profesional.

Desde entonces, no se separaron. Al poco tiempo se casaron y en 2016 le dieron la bienvenida a Niara Amelia, su pequeña y única hija que está por cumplir 7 años. En 2021, cuando celebraron su octavo aniversario de bodas, la esposa de Renato Tapia le dedicó un emotivo mensaje por su aniversario.

“Recordando a ese par de chiquillos locos de 19 (él) y 21 años (ella).Y acá estamos, más juntos y fuertes (y locos) que nunca. Felices 7 años de matrimonio, corazón. Gracias por ser siempre tú cada día de mi vida, tú”, escribió Andrea Cordero en un post en Instagram que acompañó de una románticas fotos.

