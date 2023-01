QUÉ FUERTE. Daniela Castro ha acusado en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ al futbolista Renato Tapia de no reconocer a su hijo de seis años, menor que concibió fuera de su matrimonio. Según la mujer, el pelotero no quiso asumir la paternidad, sin embargo, envió a su primo José Martín Alva para que se hiciera cargo de él.

“ El 30 de setiembre me escribe su primo, yo le dije que si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada , me dijo cómo se me ocurre”, contó la mujer, quien señala que convivió con el primero de Tapia por cuatro años.

“ El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal, lo había normalizado bastante. Salía a los centros comerciales y si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Le tapaba la cara al bebe”, agregó.

RENATO TAPIA SE NEGÓ A DARLE APELLIDO A SU HIJO

Para Daniela Castro, la imagen positiva que tenía Renato Tapia se cayó completamente, puesto que el pelotero se negó a colocarle su apellido a su menor hijo porque, según él, sería muy evidente su paternidad en medio de su matrimonio.

“ Hemos estado pensando con Renato y no puedes ponerle el apellido porque es muy obvio , tú has sido su primera enamorada, todo el mundo sabe que has estado con él y ponerle Tapia será obvio”, manifestó.