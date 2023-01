Magaly Medina expresó su indignación al presentar el caso de Renato Tapia, quien tiene un hijo no reconocido con Daniela Castro, su amor de la infancia.

‘La Urraca’ se encargó de que Daniela tenga asesoría legal para que su hijo tenga el apellido de su padre: “Claudia Zumaeta asume la defensa de Daniela Castro porque creemos que es la única manera de que Renato Tapia se haga cargo de su pequeño y que se haga cargo de sus responsabilidades, ya que antes no lo hizo, como lo lo hacen los verdaderos hombres y los caballeros”.

“Nadie lo obligó a estar con ella (por Daniela Castro) y que ella quedara embarazada. Ella no quiso abortar y no lo quiso hacer. Esto es un compromiso que los dos debieron asumir, pero que él (por Renato Tapia) ha tratado de saltarse hace seis años... Él faltó al compromiso de su matrimonio y tú fuiste una circunstancia de su vida”, añadió Medina en su programa.

La conductora del programa “Magaly TV: La Firme” señaló que el futbolista debe reconocer que faltó a su matrimonio y fruto de su infidelidad nació un pequeño que tiene derechos.

MAGALY LLAMA PATÁN A RENATO TAPIA

Magaly Medina reconoció que no conocía la trayectoria de Renato Tapia y que le consultó a su esposo Alfredo Zambrano sobre él. En ese sentido, el notario solo tuvo buenos comentarios del deportista y hasta dijo que era caballero, pero ‘La Urraca’ resaltó que el seleccionado es todo lo contrario y hasta lo calificó de patán.

“Ustedes saben que yo no sé de fútbol y cuando me llegó el caso tuve que preguntarle a mi esposo quién era Renato Tapia y él me dijo que era un caballero del fútbol, pero a veces estos caballeros tienen estos secretos escondidos y no son tan caballeros porque un hombre que está hecho de buena fibra tiene buen corazón y jamás negaría un hijo ”, dijo Medina.

“Tiene que asumir con su mujer que la traicionó y que fruto de esa traición nació otra criatura, que no tiene la culpa. Se está comportando como miles de patanes en el país ”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR