SE COMPARA. Durante su programa ‘Préndete’, Melissa Paredes dio un corto pronunciamiento sobre el escándalo que pesa contra el futbolista Renato Tapia, quien su expareja Daniela Castro lo ha acusado de no reconocer a su menor hijo extramatrimonial de 6 años. Para la modelo, el caso del pelotero es delicado porque involucra a un menor edad y recordó lo que ella vivió.

“Cuando se trata de niños, no puedo opinar más allá de lo que no sé porque a veces en televisión se habla mucho, se especula y al final no es lo que parece . Entonces, en este caso no voy a dar mi opinión sobre la criatura”, dijo la conductora.

TROME |Melissa Paredes sobre caso Renato Tapia

Según precisó, el caso de Renato Tapia le recuerda a la disputa que vivió con su exesposo Rodrigo Cuba por su menor hija. Esto a que ambos estuvieron separados de la menor y se especulaban algunos temas.

“Respetaré su privacidad, lo que sí decir a Renato Tapia que, qué le cuesta firmar, hay que ser varón ”, dejó en claro Melissa Paredes sobre caso del futbolista.

REBECA ESCRIBENS ‘CHANCA’ A RENATO TAPIA

La conductora Rebeca Escribens se pronunció sobre el reciente caso del futbolista Renato Tapia, quien fue acusado por su expareja Daniela Castro en el programa de ‘Magaly Tv La Firme’ por no querer asumir legalmente la paternidad de su hijo, que fue concebido fuera de su matrimonio.

“ Lo importante es que se haga responsable de su hijo, pero no solamente económicamente, sino emocionalmente , que esté ahí, que el niño crezca sabiendo que tiene un papá presente”, dijo.