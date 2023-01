ESCÁNDALO. El futbolista Renato Tapia ha sido acusado por su expareja Daniela Castro por no reconocer a su pequeño hijo de seis años, menor que fue concebido fuera de su matrimonio. El programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló que el pelotero ha tenido un deplorable comportamiento, pues ha buscado ocultarlo de cualquier forma.

“ Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba verguenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.

Daniela Castro reveló que ella conoció a Renato Tapia en el 2003, pues pertenecían al mismo colegio y barrio en San Luis, y fueron enamorados, sin embargo, ambos siguieron sus caminos: ella se embarazó y tuvo a su primera hija a los 16 años y el futbolista se casó a los 19. Ambos nunca perdieron el contacto.

Según la expareja del seleccionado, en el 2016 se reencontró con Renato Tapia y concibieron a su menor hijo. “Me enteré a las dos semanas, se lo comuniqué, que él no iba a estar presente, que lo sentía mucho, y que lo pensara bien, que qué iba a pensar la gente viéndome la panza ”, acotó.

“ He inscrito (en Reniec) a Fabrizio con mis dos apellidos como si fuese mi hermano (...) Yo le dije no me voy a meter en tu matrimonio, pero me dijo ‘no me interesa mi matrimonio, sino mi carrera’”, agregó.