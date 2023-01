El lunes 23 de enero Magaly Medina regresó a la pantalla chica con una nueva temporada de “Magaly TV: La Firme” y presentó una denuncia contra Renato Tapia, quien fue acusado por su expareja Daniela Castro de que no quiere reconocer a un supuesto hijo de 6 años.

Daniela dio a conocer que los padres y hermanos del futbolista tuvieron el primer contacto con su pequeño en junio de 2022.

“Me dijo mi papá quiere verlo, al día siguiente era el día del padre. El señor me saludó, subió. Renato parecía aliviado ”, narró la mujer ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, reveló que los padres de Renato quedaron sumamente sorprendidos por el parecido del pequeño con el deportista. “El señor lo vio y lo cargó, lo besó, lo abrazó. Le dijo que era igualito, y dijo que ni siquiera para negarlo. Y para el viernes de esa semana, conoció a su abuela materna y ahí también conoció a los hermanos de Renato” , puntualizó.

Además, mostró imágenes del encuentro que tuvo su hijo con sus abuelos. En una de las instantáneas, el padre de Tapia aparece abrazando al niño, quien luce sonriente y en sus manos tiene un pelota.

Daniela Castro revela que Renato Tapia mandó a su primo a asumir figura paterna de su hijo

QUÉ FUERTE. Daniela Castro ha acusado en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ al futbolista Renato Tapia de no reconocer a su hijo de seis años, menor que concibió fuera de su matrimonio. Según la mujer, el pelotero no quiso asumir la paternidad, sin embargo, envió a su primo José Martín Alva para que se hiciera cargo de él.

“ El 30 de setiembre me escribe su primo, yo le dije que si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada , me dijo cómo se me ocurre”, contó la mujer, quien señala que convivió con el primero de Tapia por cuatro años.

“ El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal, lo había normalizado bastante. Salía a los centros comerciales y si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Le tapaba la cara al bebe”, agregó.

