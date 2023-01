QUE SE PONGA LA MANO AL PECHO. Renato Tapia podría acelerar el proceso de filiación del hijo que tuvo con Daniela Castro si demuestra intención de reconocer al menor, así lo dio a conocer la abogada Claudia Zumaeta. La letrada también señaló que debido a la carga procesal que tiene Poder Judicial y están próximas las vacaciones del personal de esta entidad pública, esta situación se alargaría más, cuando el tema podría tener solución en tres meses.

Doctora, después de la demanda por filiación en el caso de Renato Tapia, ¿qué sigue?, ¿cuánto tiempo pasará para que el juez empiece con el caso?, ¿hubo alguna respuesta de la defensa del futbolista?

En realidid, no hemos tenido ninguna respuesta de parte de Renato. Al transcurrir más de 24 horas y no ver ningún tipo de planteamiento o conciliación de parte de él, ni intención, ni voluntad, lógico que nosotros hemos accedido al derecho que le corresponde al hijo de Daniela que es interponer la demanda. Luego de eso, ya va a depender de la carga judicial, la demanda ha recaído en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Surco- San Borja. Esperemos, porque ellos salen de vacaciones en febrero, que el juzgado pueda admitirla lo más pronto posible. Después de eso el juez designará si le traslada la demanda a él, después tendrá un tiempo para contestar, posteriormente van a llamar a una prueba de ADN si es que él no se allana, pero si él se allana, porque ya sabe que es el papá, se va a aceler el trámite.

Renato se hizo la prueba de ADN por su cuenta ¿esto no vale en el proceso?

Podría contar, claro que sí el proceso duraría tres meses.

¿Cómo se encuentra anícamente Daniela?

Dadas las circunstancia no muy bien por todos los comentarios.

RENATO TAPIA NO QUERRÍA VER A SU HIJO, DICE SU PRIMO

No quería verlo. Magaly Medina reveló una conversación telefónica que tuvo José Martín Alva con Daniela Castro, en donde el primo de Renato Tapia le explicaba que este no quería ver a su hijo.

“Si tú en algún momento crees que Renato le voy a decir: ‘No, es que el gordo (el hijo no reconocido de Tapia) quiere hablar contigo’. ¿Tú crees que a mí no me gustaría que el gordo quizá, una vez a la semana, ahora que hay FaceTime, haga FaceTime con su papá?”

“No se lo pido, ¿sabes por qué no se lo pido? Porque Renato me podría decir, no primo, mejor no. Y le va a romper el corazón y de repente me va a llegar al pin… Hago lo que cada vez que vengas a Lima, por favor anda a ver al gordo y ya está”.

El primo de Tapia indicó que la actitud de su pariente hacia su hijo le parece lo peor, pero que es la manera que tiene el futbolista de no sentirse mal. Además, indicó que a pesar de que Daniela pida que Renato vea a su hijo, eso no ocurriría.

“Hace un huequito y va a ver al gordo, para que la relación siempre se mantenga., Si me preguntas si eso está bien. Esto está hasta las hue... para mí. Yo no comparto eso, me parece hasta el cu… pero es su forma de él de sentirse menos mier... ”

“Es su decisión, no puedo obligarlo a ser diferente, pero si tú lo quieres llamar y decir: ‘Oye Renato, tienes que ver más al gordo, o el gordo no te ve’, ‘quiero contarte que me siento una mier… por tu culpa todas esas cosas’, hoy no va a pasar”, finalizó el primo de Renato Tapia.

TE PUEDE INTERESAR

Renato Tapia lanzó comunicado tras no reconocer a su hijo fuera del matrimonio: “Pido disculpas públicas”

Daniela Castro, expareja de Renato Tapia, apareció EN VIVO descompensada: “No has comido”, afirma Magaly

Renato Tapia tuvo indignante respuesta cuando se enteró de hijo no reconocido: “No me interesa mi matrimonio”