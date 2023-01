Renato Tapia decidió silenciar las críticas luego que su exenamorada Daniela Castro denunciara ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que no quiere reconocer al hijo de seis años que tienen en común.

Tras la difusión de la denuncia, la primera medida que tomó el denominado ‘Capitán del Futuro’ fue cerrar los comentarios en su cuenta oficial de Instagram.

Samu, de Instarándula, evidenció que en un inicio el deportista solo había desactivado la opción de comentarios en algunas publicaciones, por ello, los usuarios buscaron las fotos más antiguas para dejar sus críticas.

“Si bien es cierto, las últimas publicaciones Renato ha desactivado comentarios, hay otras publicaciones más antiguas que se olvidó desactivar y la gente comenta, la gente se ha prendido con todo . Están buscando donde no haya desactivado y están dándole fuerte en cada actualización y me imagino que en las próximas minutos va a desactivar los comentarios en todo su Instagram”, explica el periodista de espectáculos.

“Firma a tu hijo”, “Es tu hijo, eres un irresponsable. Ahora todos conocemos esa parte que no quería que se supiera”, “Mal padre”, “Mano tu hijo come”, “Qué culpa tiene tu hijo”, son algunos comentarios que se leen en algunas de sus publicaciones.

Renato Tapia es acusado de negarle el apellido a su hijo que tuvo fuera del matrimonio

El futbolista Renato Tapia ha sido acusado por su expareja Daniela Castro por no reconocer a su pequeño hijo de seis años, menor que fue concebido fuera de su matrimonio. El programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló que el pelotero ha tenido un deplorable comportamiento, pues ha buscado ocultarlo de cualquier forma.

“ Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.

Daniela Castro contó que ella conoció a Renato Tapia en el 2003, pues pertenecían al mismo colegio y barrio en San Luis, y fueron enamorados, sin embargo, ambos siguieron sus caminos: ella se embarazó y tuvo a su primera hija a los 16 años y el futbolista se casó a los 19. Aunque ambos nunca perdieron el contacto.

