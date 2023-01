SE LAVA LAS MANOS. El primo de Renato Tapia, José Martín Alva, contactó a la mamá de Daniela Castro luego que la joven denunció en Magaly TV: La Firme que el futbolista no reconoció a su hijo. El joven remarcó que espera que el pequeño tenga la que merece.

A través de WhatsApp, José Martín Alva afirmó que quiere mucho al pequeño hijo de su primo, de esta manera parece no respaldar la decisiones del seleccionado.

“Señora Meche, ¿cómo está? Usted más que nadie sabe cómo me comporté con Dani y sus hijos. No entiendo por qué quiso mancharme en sus declaraciones. De todas formas espero que Fabrizio (su hijo) tenga lo que siempre mereció, lo extraño y quiero como a un h ijo, y por Daniela espero que encuentre paz”, dice el mensaje.

Sin embargo, luego de unos minutos el joven decidió eliminar los mensajes que le envió a la madre de Daniela Castro.

¿Renato Tapia no quería ver a su hijo? Esto reveló el primo

El primo de Tapia confesó que el futbolista no quiso tener contacto con su hijo y que pese a que Daniela le pida contacto con el menor eso no pasará.

“Hace un huequito y va a ver al gordo, para que la relación siempre se mantenga., Si me preguntas si eso está bien. Esto está hasta las hue... para mí. Yo no comparto eso, me parece hasta el cu… pero es su forma de él de sentirse menos mier... ”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

El primo de Renato Tapia y la fuerte amenaza que lanzó a Daniela: “Te voy a mandar a la mie... y chau”

Tigrillo Navarro envió contundente mensaje a Renato Tapia: “Los hijos se firman”

Kathy Sheen destruye a Renato Tapia tras leer su comunicado: “Ya, pero poco floro; han pasado seis años”