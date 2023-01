José Martín Alva, primo de Renato Tapia, fue la persona -que según Daniela Castro- fue el intermediario entre ella y el futbolista, por el hijo que no reconoció. No obstante, la mujer reveló un audio donde el familiar del seleccionado la amenaza con cortar toda comunicación.

El programa de Magaly TV: La Firme difundió un audio, que data del 27 de enero del 2020, donde José Martín Alva le advierte a Daniela que se está “cansando” y si él quiere no responderá más.

“Si cada 3 meses tiras a la mier... la relación que uno trata de construir contigo, porque un día te voy a mandar a la mier... me aburro, ‘chau’ y ya está. A ver, llámalo... (Me dirás) ‘oe no sé nada de tu primo’, (y te responderé) ‘no sé yo tampoco’, (Me dirás) ‘Es que no tengo plata para pagar la casa’, (y te responderé) ‘Ah no sé’. ‘No sé, ‘no puedo hablar, te llamo después, chau’. ¿Qué harías en ese momento? ”, se escucha en el audio.

Caso Renato Tapia: ¿Qué denunció Daniela Castro?

El último 23 de enero, Daniela Castro confesó que sostuvo una relación extramatrimonial con el futbolista Renato Tapia y que producto de ese encuentro ella resultó embarazada; sin embargo, el seleccionado nacional no firmó a su hijo.

“ Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo la mujer.

