NO CUMPLIÓ SU PROMESA. Renato Tapia está en el ojo de la tormenta ante la lluvia de críticas que le está lloviendo tras la fuerte denuncia que hizo su expareja Daniela Castro en el programa de ‘Magaly TV La Firme’. El futbolista no ha querido reconocer a su hijo de 6 años que tuvo fuera de su matrimonio, según se reveló, sin embargo, se ha reunido con él en algunas oportunidades.

El nacimiento del pequeño Fabrizio no ha sido una sorpresa para el seleccionado, pues desde que Daniela se enteró de su embarazo lo hizo saber al pelotero, sin embargo, él le aseguró que no iba a hacerse cargo.

Pese a ello, el futbolista decidió enviar a su primo José Martín Alva para que asuma la figura paterna, aunque para su expareja consistía en una fórmula para controlarla y asegurarse que la existencia de su hijo no salga a la luz. En mayo de 2021, Renato Tapia le prometió a Daniela Castro que le iba a comprar un departamento para que su hijo no reconocido pueda vivir tranquilo, pero esto no habría sido del todo cierto.

TROME | Renato Tapia y el departamento que le entregó a su hijo

“Le dije ‘A nombre de quién va a estar’ y me dijo ‘No te preocupes, que será a alguien de confianza’. Será para siempre, hasta cuando Fabrizio decida casarse y yo confié en él. Dije que ya mi hijo tiene algo, pero siempre me preguntan si este departamento está a mi nombre y yo decía ‘es propio, pero no está a mi nombre porque Renato me lo ha dicho’ y lo que menos me imaginé es que me digan que tengo que dejar el departamento ”, confesó.

Ahora, la denunciante tendrá que abandonar su departamento en el distrito de San Borja, pues le están exigiendo que lo desaloje.

ESPOSA DE RENATO TAPIA REACCIONÓ POR HIJO NO RECONOCIDO

La primera enamorada de Renato Tapia apareció en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ para denunciar al futbolista por no querer reconocer a su hijo de seis años, que fue concebido fuera del matrimonio. Daniela Castro terminó confesando en el set de la ‘urraca’ que la actual esposa del seleccionado ya tiene conocimiento.

Al ser consultada por la conductora Magaly Medina si Andrea Cordero Uzátegui, esposa de Renato Tapia, ya tiene conocimiento del hijo extramatrimonial, Daniela Castro terminó asegurando que así es.

Sin embargo, no es la única, pues los padres del seleccionado también lo saben, incluso ya conocieron al menor llamado Fabrizio, quien según mencionan, es igualito al pelotero.