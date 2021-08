Sigue dando que hablar. Allison Pastor abandonó el último sábado la competencia de ‘Reinas del Show’ tras un fuerte intercambio de palabras con la conductora Gisela Valcárcel. América Hoy mostró imágenes del momento en que la deportista decide retirarse de los estudios de canal 4.

Bastante molesta, la esposa de Erick Elera decidió encerrarse en su camerino para arreglar sus maletas y luego salir apresurada hacia su auto. Allison dio unas breves declaraciones descartando rotundamente que va a regresar al programa de baile.

Allison Pastor se encerró en su camerino y agarró sus maletas: “No voy a regresar a Reinas del Show”

“No, yo no voy a regresar. Estoy contenta porque el público está conmigo, tirar la toalla no es, es respetarse y yo me hago respetar. Me voy contenta y feliz que hice las cosas bien y eso es lo que me queda. (¿Por qué no te fuiste antes?) Pregúntale a Armando, él sabe”, sentenció.

Como se recuerda, en la novena gala de ‘Reinas del Show’, Allison Pastor alzó la voz luego que el jurado del reality criticara su baile. Ella mencionó que escapa de sus manos porque su coreografía es decisión de los productores y maestros de baile.

Ante ello, la popular ‘señito’ le recriminó el por qué esperó hasta la recta final del reality y no renunció antes ante sus constantes quejas. Allison solo atinó a decir que ya había conversado con el productor.

RECUERDA LAS RENUNCIAS EN VIVO DE LA TV

Allison Pastor sorprendió a todos al anunciar que se retirada del programa “Reinas del Show”, pero no es la primera vez que este tipo de hechos suceden en la televisión peruana. Aquí breve un recuento de aquellos momentos que quedaron en la memoria del espectador.