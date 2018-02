Renzo Costa: Anabel Torres le pidió disculpas por fuerte calificativo

Anabel Torres pidió disculpas al empresario Renzo Costa tras saber que él estaría pensando demandarla, luego que lo calificó de ‘pedófilo’ por ser ampayado con una joven de 19 años.



“No estoy enterada de nada. Es más, ni siquiera me acuerdo de lo que dije o comenté. En todo caso, si él desea y si tanto le afectó, le pido disculpas, se me ‘chispoteó’. Juro que no recuerdo haber usado esa palabra, pero si así fue, que me disculpe”, aseveró Anabel Torres.



¿Es cierto que te mudarás a Lima?

Sí. Lo haré porque mis hijas ya tienen que estudiar en un colegio preuniversitario y en Lima hay mejores escuelas, al igual que universidades.