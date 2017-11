Renzo Costa bendice a Brunella Horna en su relación con Richard Acuña

Renzo Costa le desea lo mejor a su ex Brunella Horna , quien hace unos días oficializó su relación sentimental con el congresista Richard Acuña .



“Siempre le deseo lo mejor, hace poco la vi feliz y eso me hace feliz también”, indicó Renzo Costa. Asimismo, el popular ‘Rey de los cueros’ coincidió en un evento de Latina con Rodrigo González ‘Peluchín’, quien en más de una oportunidad lo tildó de 'huachafo’.



Ambos se saludaron cordialmente, posaron juntos e incluso el conductor le preguntó cuál era su opinión sobre la relación que la ‘ojiverde’ mantiene con el congresista. “¿Qué me parece que Brunella Horna le diga que lo ama en menos de un mes de relación? No he hablado con ella, pero ojalá sea verdad porque es lindo estar enamorado de alguien. ¿Cuánto le pongo de puntaje a él? Me parece un buen chico, serio y admirable”, precisó Renzo Cosa.



Por otro lado, Brunella Horna comentó que borró la foto con el congresista Acuña "porque surgieron comentarios negativos que los que estamos en la televisión los entendemos, pero no la familia", dijo.



Luego, añadió que escribió ‘Te amo’ porque ‘la alegría y la felicidad surgen de un momento a otro y hay que disfrutar’.

