Renzo Costa confiesa si él financió las tiendas de ropa de Brunella Horna cuando estaban juntos | VIDEO

Ya ha pasado casi dos años desde que Renzo Costa y Brunella Horna terminaron su largo romance. El empresario de cueros y la joven chiclayana estuvieron al menos 4 años juntos, desde que la rubia tenía 16 años, pero todo acabó de un momento a otro.

El tiempo pasó y Brunella Horna volvió a enamorarse. Esta vez, la rubia mantiene una relación con el congresista Richard Acuña. Desde entonces, la empresaria ha preferido no comentar sobre su anterior relación ni menos mencionar a Renzo Costa.

En tanto, el empresario de los cueros también intentó rehacer su vida amorosa. Tras haber mantenido una corta relación con la modelo Thaís Hidalgo, Renzo Costa continúa disfrutando de su soltería.

Durante una entrevista con Andrea Llosa hablando de su vida, fue inevitable que él hable sobre su relación con Brunella Horna. Renzo Costa incluso reveló la verdad detrás de los rumores sobre que fue él quien le puso las tiendas a su expareja.

"Me indignó eso (que digan que le puse las tiendas) Ella es una chica bien chamba. Es increíble. Una cosa es que lo que vemos en la tele y otra cosa es cuando convivía con ella. Era algo que me enamoró. Más que su físico, me gustó lo emprendedora que es. No le tiene miedo al trabajo. Le encanta trabajar", declaró Renzo Costa.

El empresario lamentó que en el mundo de la TV se especule mucho sin saber o tener la certeza de las cosas verdaderas pues así se lastima a gente que no está involucrada con el show. Renzo Costa contó que su madre sufrió mucho por rumores sobre él y Brunella Horna.