Hace mea culpa. La empresa Renzo Costa envío comunicado donde pide disculpas por la medida en contra de sus trabajadores que tomó la administración. En un documento que se filtró se le notificaba a los trabajadores que los 15 días de emergencia serían tomados como adelanto de sus vacaciones.

La empresa de Renzo Costa, que lleva su nombre, estableció una medida muy cuestionada en contra de sus trabajadores: Los 15 días no laborables del Estado de Emergencia los tomará como adelanto de vacaciones. “Explotador”, “15 días en cuarentena no son vacaciones”, “Cómo es posible que digan que es vacaciones, es curentena, te pasaste, Renzo”, son algunos de los cientos de comentarios que critican la postura que tomó la empresa de Renzo Costa. En un comunicado filtrado en redes sociales se menciona que “Como es de conocimiento general, el presidente Vizcarra ha decretado Estado de Emergencia por 15 días a partir de mañana hasta el 30 de marzo. En este sentido, el personal no asistirá a laborar, considerando los días indicados a cuenta de Vacaciones”, se lee en el documento que se le envió a los trabajadores.

"Ofrezco mis disculpas personales y de la empresa a todos los colaboradores, a los clientes que confían en nosotros y a la opinión pública. Aplicaremos, sin restricción, la licencia con goce de haber en nuestro equipo. LA recuperación de horas para recuperar el paso por este sacrificio que compromete a todos los peruanos será consensuada con cada colaborador”, se lee en el comunicado de la empresa.

El comunicado se emitió tras las fuertes críticas que recibió la empresa por parte de los usuarios en redes sociales y tras las multas que viene imponiendo la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) a las empresas que no cumplen con el Estado de Emergencia. “Todas las instituciones públicas no están funcionando, miles de servidores están en sus hogares cumpliendo la cuarentena. No es un tema de 15 días de vacaciones, sino de Estado de Emergencia. La medida de ayer es dura y drástica, pero necesaria para evitar un costo mucho mayor, por lo que pedimos la comprensión de todos los peruanos y peruanas”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

El presidente de la República Martín Vizcarra tras sostener una reunión de Consejo de Ministro decidió declarar el Estado de Emergencia Nacional “por el plazo de quince (15) días, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19)”, que en nuestro país ya suma 318 casos. Además, esta medida se da luego que miles de peruanos no acataran la medida ‘quédate en casa’ para evitar la propagación del virus.

