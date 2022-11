BOMBA. El empresario Renzo Costa, expareja de Brunella Horna, se convertiría en padre, según la revelación de Rodrigo González. El conductor de ‘Amor y Fuego’ dejó en claro que pronto anunciaría la noticia debido a que todos están contentos.

“Tengo un Rodrigamus, me ha venido imágenes, yo veo a Renzo Costa anunciando que será papá . Veo a la familia contenta, a la señora Marina contenta, va a ser abuela y veo a su actual pareja, su chibola, la de ahora. No lo quería decir, pero lo de hoy ya lo veo claramente, no le veo debajo del brazo una cartera, un bolso, sino un niño bajo el brazo. Viene el Renzito Costa”, dijo.

Como se recuerda, Renzo Costa mantuvo una larga relación sentimental con Brunella Horna , sin embargo, ambos terminaron en malos términos. En la actualidad, la modelo está a punto de casarse con el político Richard Acuña.

Además, en su largo historial de romances, el empresario estuvo casado con la conductora de televisión Sully Sáenz, pero se separaron en el 2010 quedando en los mejores términos.

BRUNELLA REVELA QUE SUPERÓ A SUS EX

La modelo Brunella Horna dejó en claro que no se casaría con Richard Acuña si es que aún guarda resentimiento hacia sus exparejas como Richard Acuña.

“ No puedes llevar el rencor toda la vida en tu corazón . Ustedes creen que yo me fuera a casar en un mes si todavía no perdono? Si tener rencor y odio en mi corazón”, precisó.