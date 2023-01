¡SE PRONUNCIA! Renzo Costa y Brunella Horna fueron pareja por cuatro años; sin embargo, pasaron por altos y bajos, y finalmente terminaron el 2017. Ahora, el empresario fue consultado sobre el matrimonio de su ex con Richard Acuña y se animó a enviarle un corto mensaje.

“(¿Qué le deseas a Brunella?) Ah lo mejor a ella y a todos los que se casen ”, expresó a Amor y Fuego. La expareja ya no guarda ningún tipo de contacto y la misma ‘Baby Brune’ reveló que el empresario le fue infiel varias veces.

Incluso, en una ocasión, en América Hoy, le preguntaron sobre su exparejas y la rubia tuvo un comentario contundente. “Qué me voy a recordar, no me acuerdo ni de su nombre ni de su cara”, dijo.

¿Por qué terminaron Renzo Costa y Brunella Horna?

A inicios del 2017, Brunella Horna anunció el fin de su relación con Renzo Costa, según dijo, por la diferencia entre ellos tras la convivencia. No obstante, en el 2022, la misma presentadora reconoció que necesitó ayuda profesional.

“Voy a decir la verdad, cuando terminé mi relación yo llevé terapia, fue una relación tormentosa, ambas personas nos equivocamos. Yo no quise volver a tener una relación así, por eso hoy en día ya tengo una buena relación porque ya tuve el tiempo para curar, no al 100 % porque hasta ahorita tengo terapia”, indicó.

