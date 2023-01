No oculta su alegría. Marina Aurora Bustamante, madre de Renzo Costa, empleó su cuenta de Instagram para expresar su felicidad por el próximo nacimiento de sus nietos, quienes serán mellizos.

La fundadora de la empresa, Renzo Costa, se atrevió a mostrar los regalos que les compró a los pequeños y aprovechó el momento para dedicarle un afectivo mensaje a su hijo y la pareja de este, Thalía Alva.

“Mi sueño más grande está por cumplirse y quiero compartirlo contigo, estoy muy emocionada y feliz. ¡Voy a ser abuela! Y mejor aún, ¡mellizos! Es el regalo más hermoso que me traerá el 2023 ¿Quieres celebrarlo conmigo? Pronto tendremos sorpresas”, agregó Bustamante.

En el video que posteó se puede ver los coches, zapatos, medias, ropa, entre cosas que les compró a los mellizos. Cabe recordar que Renzo Costa tiene casi dos años de relación con Thalía Alva, la futura madre de sus bebés.

Renzo Costa publica foto con su novia y usuarios creen que es igual a Brunella

Renzo Costa se animó a compartir una publicación en donde se le ve sonriendo al lado de Thalía Alva, su pareja. Sin embargo, no creyó que sus seguidores compararan a su pareja con Brunella Horna.

No obstante, una gran cantidad de usuarios se percataron que su pareja tiene un parecido con su ex, Brunella Horna, y no dudaron en hacérselo saber en los comentarios.

“Pensé que había vuelto con Brunella”, “Es Brunella 2″, “¿Regresaste con Brune?”, “¿Se consiguió una gemela de Brunella, acaso no la olvidas?”, “Vine a ver los comentarios, a ver si fui la única que la confundió con Brunella”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Renzo Costa y su pareja. Foto: IG renzocosta458

