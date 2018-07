Se acabó el amor. Thaís Hidalgo confirmó que su relación con Renzo Costa llegó a su fin. La joven de 20 añitos dio a conocer la noticia luego que sus seguidores en Instagram notaran una reciente publicación del empresario en plena fiesta y ella fue la gran ausente.

Hace varias semanas, Thaís Hidalgo y Renzo Costa no compartían publicaciones juntos. Pese a que usuarios en Instagram le preguntaron varias veces a la jovencita si algo había sucedido entre ellos, la veinteañera prefirió el silencio.

Sin embargo, la reciente publicación en Instagram Stories de Renzo Costa debió molestar mucho a Thaís Hidalgo. Tras ese video, la jovencita hizo pública una de las preguntas de sus fans sobre el rey de los cueros.

Pregunta: "¿Ya no estás con Renzo? Ayer grabó una historia que iba con segunda"



Thaís Hidalgo : "La verdad que ni idea. Y no, ya no estamos"

Thaís Hidalgo en Instagram Thaís Hidalgo en Instagram

Sin embargo, no todo quedó ahí. Una de las siguientes preguntas que Thaís Hidalgo decidió responder y compartir en su cuenta Instagram fue sobre los hombres infieles. La jovencita que recién cumplió 20 años se refirió así:

Pregunta: "¿Qué piensas de los hombres mujeriegos?"



Thaís Hidalgo: "Mmm... que su vida debe ser bien solitaria y deprimente"

Thaís Hidalgo en Instagram Thaís Hidalgo en Instagram

El romance entre Renzo Costa y Thaís Hidalgo comenzó a inicios del 2018. La pareja del empresario se lució a su lado en algunos eventos hasta que ambos lo confirmaron. En ese entonces, la joven estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno tenía 19 añitos.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.