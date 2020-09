Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Su voz tiene música, cargada de jirones donde se sobrevive. Su soneo no es tierno, es sincero y directo. Se fue del Perú, triunfó en Estados Unidos y ahora lo disfrutamos. Renzo Padilla es un salsero que cuenta lo que pasa en un ‘llonja’, en esa quinta a la que nadie se anima a entrar. Por eso le canta a la vida, a esas cosas que gustaba narrar Héctor Lavoe en su prosa.

Renzo, ¿el sonero se hace o nace?

Debe tener calle y observar.

¿Un consejo de esquina?

Soy de Barrios Altos y un drogadicto perdido me dijo: “Si consumes, tu vida será muy corta”.

¿Qué es ser caminante?

Saber salir de un bache cuando está solo.

¿Has arreglado relaciones desde la tarima?

Alguna vez veo que una parejita está discutiendo, cuento lo que pasa, les hago una broma soneando y se reconcilian.

¿Alguna vez te contrató un ‘faite’?

Un ‘narco’ me pidió que haga un tema.

¿Lo hiciste?

Sí y lo llamé ‘El bandido’.

¿En cuánto tiempo?

En días y le gustó tanto que me pagó cuatro mil dólares y se encargó de producir el video.

Dime un ‘lujo’ que te da ser famoso.

Un tío cayó preso a ‘Piedras Gordas’, inocente, sin razón alguna.

¿Qué ocurrió?

Entró a su celda y los vagos lo tranquilizaron: “Tu sobrino es el ‘Borincaico’ y acá lo queremos. Así que estate tranquilo”.

¿Cuándo te bautizan con esa ‘chapa’?

Mis maestros fueron ‘Portorros’ y afirman que tengo ese estilo, pero pese a vivir agradecido con ellos, soy de la cultura inca.

¿Un consejo de un grande?

Cuando me tocó estar con los monstruos de la salsa.

Suelta la anécdota.

Llego al ensayo con un amigo, que venía con cámara para grabar todo.

Sigue.

Ray Barreto me pidió hablar aparte conmigo.

¿Te ‘guapeó’ por traer desconocidos?

Me aclaró: “Si estás en esta banda, es porque estás al mismo nivel que nosotros. No estás para andar filmando sorprendido de acompañarnos”.

¿Ayuda llegar de zona picante?

Converso en su mismo idioma y se asombran.

¿Qué te dicen?

Me preguntan cómo sé tanta jerga.

¿Qué respondes?

Que también he caminado.

No te escucho en ninguna radio.

Pero antes de la pandemia viajaba todas las semanas porque me buscan para contratarme.

Sonó fuerte.

Es que hay los que les gusta llamar la atención.

¿Por ejemplo?

Hago obra social, hoy que la gente la pasa mal, pero nunca me tomo foto ni cuelgo video en mis redes.

Otros se toman selfies con artistas internacionales.

He cantado con los más grandes y ya no los pueden resucitar, así que no hagan mucho alarde.

Un gran abrazo.

Otro para ti y los lectores de Trome. Cuídense, que estamos mejor, pero el virus sigue.