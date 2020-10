CONTENTO CON SU DESEMPEÑO. Renzo Padilla realizará un concierto por Zoom para sus seguidores. El evento contará con la presencia de Sheyla Rojas, quien también aparece en el videoclip de la nueva canción del salsero, “Vamos a darnos Tiempo”. Ambos le dieron una entrevista a Radiomar.

Sheyla Rojas indica que no dudó cuando le propusieron aparecer en el video. “Me tocó la oportunidad de conocerlo y ver la persona que es, no me arrepiento de haber participado, nunca había hecho algo tan así como profesional como un videoclip con él”, menciona.

El locutor radial bromeó sobre el papel que desempeña Sheyla Rojas en el videoclip. Al respecto, el cantante indica que la ex figura televisiva lo hizo llorar. “Fueron lágrimas de verdad, yo no estaba actuando” , dijo Renzo en broma.

Finalmente, Renzo Padilla agregó que la relación que tiene con Sheyla es totalmente profesional. “Yo no sé cómo será él como pareja, pero no podíamos sacar su lado malo, era muy caballero y muy risueño", agrega la ex figura televisiva.

Sheyla Rojas descarta relación con salsero