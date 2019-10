Renzo Schuller sobre los ampays: "A mis hijas les enseño con el ejemplo"

El conductor de ‘El show después del show’,Renzo Schuller, afirma que es un ‘pisado feliz’ en su casa, que su esposa Tatiana Morales puede revisar sin problemas su celular porque no esconde nada y que nunca ha sido infiel.



¿Adaptado al programa después de un mes?

Estoy muy cómodo en ‘El show después del show’, todos son buena onda, el rating nos acompaña y el contrato es hasta diciembre.



¿Nunca te la has creído?

Nunca, gracias a Dios tengo los pies sobre la tierra.



Tampoco has tenido tu ampay...

Para mí la resaca es lo peor, comparto con amigos o mi esposa. Además, a mis hijas les enseño con el ejemplo.



¿Eres un pisado feliz?

Totalmente.



¿Te han sido infiel?

Sí, sufrí mucho. Fue de chibolo y me dolió, sientes que el mundo se te cae.



¿Y has sido infiel?

Nunca. No podría, soy alguien que se engancha en las relaciones, me sentiría culpable.



¿Tu esposa revisa tu celular?

Ella sabe mi patrón de seguridad y lo puede revisar sin problemas, no tengo secretos. Estamos casados desde el 2013 y cada día consolidamos nuestra relación de pareja y padres. Ella se ha dedicado a mis hijas estos años y le estoy agradecido.



Pero también apoyarás en tu casa...

Claro, lavo y plancho. Y trato de estar el máximo tiempo con mis hijas.