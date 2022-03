Si Lima quema, La Molina arde y hasta allá fuimos en busca de Renzo Schuller. Habíamos acordado encontrarnos a las 10 de mañana y desde las 9:50 la voz de la periodista de Relaciones Públicas de Latina nos musicalizaba el oído: ‘Me avisa, por si acaso, que ya llegó’.

Así de puntual es, como para refrendar que ahí está la clave de su éxito. Nosotros lo encontramos con unos lentes oscuros para combatir los rayos solares. El conductor estaba instalado al borde de una inmensa laguna, cordial y con buen ánimo.

Renzo, estás caminando bien tarde por una zona del Callao, se te vienen acercando 4 ‘punteros’, ¿cómo reaccionas?

Levanto la mano y les grito: ‘Habla, qué fue de tu vida’.

Tienes recurso de caminante y eso que eres de San Isidro.

Soy de Barboncito.

Zona parada.

¿Tú crees? Éramos recontrapopulares.

¿De verdad?

Sabíamos que no debíamos ir por ciertos lugares, porque habían ‘fumones’.

RENZO SCHULLER Y LA PELOTITA

¿Con quién se metían sus fulbitos?

Con el barrio de La Florida, que está entre la avenida Aramburú con Arequipa. Gente brava.

Esos lugares ‘pican’.

Había que ver quiénes tenían más malogrados, je, je.

¿Otros rivales con la pelota?

Los de Surquillo.

Renzo reveló que de pequeño tenía chupones en la frente y por eso le decían 'cachito'. ( Fotos: Allengino Quintana)

¿Siempre te escogían o entrabas?

Titular, jugaba muy bien.

¿Recuerdas una de tus mejores palomilladas?

Iba con un ‘pata’, pasaban dos chicas y, al estar al lado de ellas, hacía que me desmayaba y caía sobre una.

LE DECÍAN ‘CACHITO’

¿Tu chapa de esos tiempos?

‘Cachito’, por los chinchones que tenía en la frente.

Pensé porque te habían engañado...

Después se justificó el apodo, ja, ja.

¿Otra?

Cabezón.

¿Salsódromo donde has rumbeado?

‘Cohiba’ y ‘Kímbara’.

¿Alguna vez te encontraste con Waldir Sáenz?

No. Seguro estaba en otro Box.

Entonces, bailas bien.

Me defiendo, para justificar hago una broma.

UNA MORALEJA

Cuando te inclinaste por el arte, ¿qué te dijeron en casa?

Primero estudia algo que valga la pena.

¿Qué intentaste?

Ingeniería electrónica, cualquier cosa, je, je.

¿Algo más?

Diseño publicitario.

¿Cuál acabaste?

Ninguna.





Renzo Schuller también ha rumbeado en el Kimbara. ( Fotos: Allengino Quintana)

¿Cuál es la moraleja?

Métete a lo que realmente te guste, porque esa pasión te va a empujar a alcanzar tu objetivo.

RENZO SCHULLER, LE AGRADA PREPARAR LA PARRILLA

El pueblo dice: ‘Cocinar es un arte’...

Tiene razón, es crear.

¿Qué tal con la sazón?

No soy un maestro, pero me apasiona y agrada preparar la parrilla, aunque siempre pido ayuda para que me salga mejor.

¿En quién te apoyas?

Llamo a algunos amigos chefs y me indican ponle más tomate, falta cebolla.

¿Les haces caso?

Les digo que no tengo ninguna de esas cosas y me responden: ‘Vete a la miércoles’.

Siempre ‘fresh’, ¿qué te enerva?

La falsedad, el egoísmo, la mala criollada.

¿Por ejemplo?

Qué te cierren con el carro, que te insulten de otro auto.

¿Eres de poner ‘chaplines’?

Ahora hay que tener mucho cuidado, la gente está a la defensiva.

¿Entonces?

Vacílate con los más cercanos y nada más.

¿Tu opinión del racismo?

Muchas veces tiene que ver con el oído de la persona.

Explícalo, por favor.

Cualquier expresión te la malinterpretan, cuando no has tenido esa intención.

¿Cuántas veces te dijeron ‘no’ cuando te presentaste a un casting?

Peor, no me llamaron.

¿Sobran capacidades en el país?

Me he visto sorprendido con la cantidad de talento que hay en nuestra patria. Y no solo peruanos, también extranjeros que habitan aquí.

Entonces a seguirte por Latina.

Los espero en ‘Perú tiene talento’, los sábados después de ‘Yo soy’.

Un gran abrazo.

A ustedes por la oportunidad de esta conversación.

Juntó su puño con el nuestro a manera de despedida y sonrió. Como lo afirmó el escritor francés Víctor Hugo: ‘La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano’ y siempre tuvo razón.

