Hay que conocer la calle, para reírse un poco de la vida o no dejar que te lleve por delante. Se necesita transitar los jirones agrestes para avanzar rápido y seguro por la pista asfaltada. Renzo Schuller es de esos actores que han hecho muchas cosas y casi siempre bien. Tiene el talento de la respuesta inmediata y la sensatez de caminar bajo la sombra, y tan mal no le va. Estos son temas con un artista que puede improvisar en todo momento.

Renzo, ¿la mejor ‘chapa’ que has puesto?

Cara común.

¿Por qué?

Ese rostro lo encuentras en cualquier lado.

¿Y a ti?

Care’ huev…

¿A ningún bajito lo agarras de punto?

No, porque no hay chato sonso.

¿Y eso?

Siempre es gracioso, es como su arma de autodefensa.

¿En el colegio quién era la ‘lornita’?

Los más altos. Había uno que le decían Ramón: Más alto, más huev…

Renzo Schuller afirma que la lisura y la ‘chapa’ son parte de la comunicación entre ‘patas’. (Fotos: Andrés Paredes /GEC)

“FULBITEANDO ERA PICÓN, ME METÍAN Y NO PARABA HASTA DEVOLVERLES’

¿Has sido ‘Cupido’ de tus amigos?

He tratado de que la gente sea feliz.

Ejemplo.

Le dije a una chica: ‘Mi pata se muere por ti y a ti también te gusta, júntense’.

¿Otra?

He jalado a algunos para que salgan del clóset. Lo hice con fuerza para que no me metan a mí, ja, ja.

¿También le has entrado a la pelota?

Fulbiteando era picón, me ‘metían’ y no paraba hasta devolverles.

¿Terminaba en bronca?

Quién no se ha mechado.

¿Eso cómo termina?

La mentada de madre es antes del abrazo.

El peruano es mucho de decir una palabrota antes de amistarse.

La lisura y la ‘chapa’ son parte de la comunicación entre ‘patas’.

Damián Ode, Fernando Armas, Rodrigo Sánchez Patiño y Renzo Schuller presentarán el nuevo show "Men S.O.S. del Carajo". (Foto: Difusión)

LA FALSEDAD ENERVA A RENZO SCHULLER

Te conocen todos por tu buen humor, ¿qué cosas te sacan de tu paz interior?

La falsedad de las personas.

¿Qué te enerva?

La hipocresía y los ‘doblecara’.

Mejor volvemos al fútbol.

Estudié en el ‘María Reina’ y jugué por mi colegio.

¿Qué puesto?

Empecé de puntero izquierdo y terminé de marcador.

¿Qué pasó?

Era rápido, pero chato.

¿Te alucinabas como Juan Carlos Oblitas?

Probablemente, ja, ja.

¿Solamente te convocaban en tu alma mater?

Participamos en la ‘Copa de la Amistad’, me llevaron al Lima Cricket & Football Club y al Circolo Sportivo Italiano.

¿Alguno de tu promoción llegó a Primera?

Podría decirse que Hugo Palomino y uno que lo llamábamos ‘Gallito’.

¿Qué te dio la pichanga?

Calle, picardía.

Renzo Schuller afirma que se lleva muy bien con su suegra (Foto: América Televisión)

ADORO A MI SUEGRA

¿Te ha tocado ‘perder’?

Vivía en ‘Barboncito’, que está entre la avenida Aramburú y Vía Expresa.

Ya me ubiqué.

Un día regresando a casa, unos muchachos del colegio Alfonso Ugarte, que está allí nomás, me quitaron mi cadenita.

¿Tomaron venganza?

Me acuerdo que con mi gente fuimos a buscarlos, los encontramos y nos peleamos. Eran otros tiempos, digamos que la violencia era más sana.

Una ronda más de humor.

Por supuesto.

¿Por qué no se le quiere a la suegra?

Yo adoro a la mía.

¿En serio?

Cuando salimos de paseo, va con nosotros y cuando toca ir por tierra, tiene su lugar en la camioneta.

¿Dónde?

En la tolva.

¿Se llevan bien?

Yo grito ¡viva mi suegra!, pero bien lejos. De verdad que la adoro. Ella me vacila y yo también.

¿Conclusión?

Se ganó conmigo.

MEN S.O.S.

Y ahora toca que cuentes que es Men S.O.S.

Es un show donde estaremos Damián Ode, Fernando Armas, Rodrigo Sánchez Patiño y yo. La gente propone los temas y cada uno de nosotros lo desarrolla de acuerdo a su personalidad.

A varios de ahí los tengo de divertidos, pero no a Rodrigo.

Si supieras las veces que lo han correteado en Barranco, ja, ja.

¿Qué días van?

Son 4 funciones. Empezamos el viernes 20 de agosto, luego el 27 y de ahí los viernes 3 y 10 de setiembre.

Un gran abrazo por esta conversación.

A ustedes por el apoyo y espero siempre contar con el Trome. Muchas gracias por siempre.

Sin vueltas, con humor, pero con la verdad. Como diría el novelista francés André Maurois: “Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa”.