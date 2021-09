El actor Renzo Schuller se refirió a su nueva experiencia laboral, ahora al frente de los micrófonos en “Radio América”, en el programa matinal que conduce de lunes a viernes a las 8 de la mañana por la frecuencia modulada.

“Tratar de llegar a la gente solamente mediante la palabra -porque nadie te está viendo-, es una chamba distinta. A mí me resulta como ejercicio, me divierto y me gusta mucho. Quienes me acompañan en la radio hacen mucho más llevadero todo esto”, confesó el popular “Shushu” del recordado “Combate”.

De otro lado, y junto a Patricia Portocarrero, darán vida a una pareja que está a punto de separarse. “Pili y Nano. Terapia de parejas”, va todos los lunes de octubre en Bianca de Barranco.

Renzo Schuller y Patricia Portocarrero protagonizarán la puesta en escena “Pili y Nano, terapia de parejas”. (Fotos: Laporto Producciones)

Portocarrero y Schuller se juntan por primera vez en las tablas para dar vida a esta pareja que está a punto de separarse. Veinte años de amistad y su experiencia como actores, claun e improvisadores se ponen al servicio para que este show de humor sea la ocasión perfecta para reírse un poco de los problemas de pareja.

Un espectáculo donde el público juega un rol fundamental. ¿Podrán Pili y Nano salvar su matrimonio? ¿O quizás Renzo y Patricia sean los que finalmente necesiten hacer terapia? ¡Descúbrelo! Sólo 4 funciones, todos los lunes de octubre a las 8 de la noche en Bianca de Barranco. Entradas en Joinnus.

TE PUEDE INTERESAR:

Peluchín arremete contra Andrea y Sebastián por publicar en redes cómo bañan a sus hijas: “Los explotan”

María Fe Saldaña regresó a vivir a su barrio, tras romper con Josimar

‘Dayanita’ no es padre del niño: Prueba de ADN en ‘Andrea’ salió negativo