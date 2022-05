A Magaly Medina no le gustó que Renzo Schuller diga que en Combate ‘pedía fierros y le daban alfileres’. Por ello le pidió que no sea malagradecido y tener un poco de ubicaína. “A veces hay que pedirle a la gente que no sea ingrata con sus orígenes”, expresó.

“ Renzo Schuller ayer he tenido unas palabras despectivas para este canal (ATV) . Cuando fracasó en Latina, este canal los acogió porque este canal es cariñoso; pero se fue allá (América) a decir que no le daban alfileres para hacer su logística”, manifestó ‘La Urraca’.

Magaly le explicó que ‘cuando uno deja de ser un producto que ya no se ve’, ‘no le dan ni el agua’. “No seas malagradecido porque cuando salgas del 4, acá ni siquiera te van a querer ver la cara”, le dijo Magaly Medina.

TROME | El mensaje de Magaly Medina a Renzo Schuller (Magaly TV, La Firme)

La periodista también le pidió a Renzo Schuller un poco de ubicaína, a raíz de los comentarios que ha realizado desde su ingreso a Esto es Guerra.





