Renzo Schuller no va más en ‘América hoy’: Janet Barboza se queda con Ethel Pozo

“Con Ethel tuvimos química, hicimos match”, dijo Janet Barboza quien anunció que estará en la conducción de ‘América hoy’, junto con la hija de Gisela y una tercera figura femenina, confirmándose, de esta manera, la salida de Renzo Schuller.

El espacio regresa este 1 de febrero desde las 9.30 de la mañana.

“La dupla con Ethel gustó mucho y es que con ella todo fluyó muy rápido. Ambas estuvimos siempre dispuestas a darlo todo en el set y es así cuando las cosas funcionan bien. Estoy feliz de volver a compartir con ella, si en dos meses logramos la ‘química’ que logramos, estoy segura que este 2021 esto se va a poner aún mejor”, dijo la ‘cajacha’.

“También tengo mucha expectativa por compartir con la tercera compañera, ella es una mujer como nosotras, fuerte y empoderada”, añadió.

De otro lado, aseguró que no cambiará su estilo de decir las cosas aunque eso le haya traído algunos problemas.

“Estos años en televisión he aprendido a ser una persona cien por ciento transparente y, en el tema de espectáculos, a todos hay que medirlos con la misma vara. Hay quienes perciben que me paso de franca, pero hay otros quienes gustan de que haya alguien en televisión que trate a todos por igual. Si un amigo mío hace algo incorrecto, lo voy a decir, igual que con alguien que no es mi amigo. Pero todo, siempre, con mucho respeto y con mucha objetividad. Yo hago comentarios sobre el comportamiento de otras personas, pero nunca de su físico, jamás etiqueto a nadie”, manifestó.