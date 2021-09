Los actores Renzo Schuller y Patricia Portocarrero contaron que vuelven al teatro con una comedia hilarante titulada ‘Pili y Nano, Terapia de pareja’, que la han escrito juntos y donde sus personajes contarán las diversas situaciones que atraviesan las parejas que se aman pero no se soportan y cómo hacer para que el amor triunfe en estos tiempos. Dicha obra irá todos los lunes de octubre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.

“Estamos muy contentos por regresar al teatro, ha sido mucho tiempo alejados de las tablas y nos sentimos emocionados para reencontrarnos con el público. Es la primera vez que vamos a trabajar en dupla, muchas veces hemos conversado para hacer algo juntos pero por distintos motivos no se concretaba. Entre nosotros hay mucha química, nos conocemos hace muchos años y decidimos emprender esta loca y divertida comedia”, comenta Renzo.

En tanto, Patricia Portocarrero señala que tendrán un aforo reducido y todos los protocolos de bioseguridad para cuidar a los asistentes, y que ambos han sido parte de Pataclaun. “Estaremos haciendo función todos los lunes de octubre en Bianca de Barranca, cumpliendo todos los protocolos y volviendo a las tablas para volver a ver las sonrisas del público y las caras de agradecimiento por hacerlos reír. Como dice Renzo, hay química entre nosotros, manejamos el mismo humor, hemos sido parte de Pataclaun y tenemos códigos parecidos”, enfatiza.

¿De qué trata ‘Pili y Nano, terapia de pareja’?

Renzo: Estamos tomando de referencia a las parejas, aquí somos ‘Pily’ y ‘Nano’, quienes son amigos y tienen quejas sobre su vida amorosa, pero no solo va a ser una queja, sino buscar entender todos esos problemas a través del humor, y claro, también de la experiencia de cada uno.

Patricia: Además, claro que habrá su toque de improvisación, por lo que cada función va a ser distinta, jugaremos con el público en la medida que sea posible por los protocolos, pero van a ser también protagonistas.

Renzo, ¿planeas regresar pronto a la televisión?

Actualmente, estoy en radio América y me siento muy cómodo. He recibido ofertas para regresar a la televisión pero por cuestión de tiempo no se han concretado, y veremos qué aparece más adelante. Por ahora me interesa más la conducción que la actuación.

Patricia, ¿volverás con alguna novela?

Me han estado invitando a participar en algunas cosas, pero igual yo sigo concentrada con mi empresa generando y realizando shows durante toda la pandemia de manera virtual.

Renzo, por último, siendo un conductor de realities de competencia ¿qué opinión tienes sobre el accidente de Elías Montalvo en ‘Esto es guerra’?

Gracias a Dios se encuentra bien y no pasó nada grave, espero que se recupere pronto.