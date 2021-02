El modelo Renzo Spraggon le deseó lo mejor a su expareja Marina Mora, quien anunció que se comprometió y se casará con su novio, el empresario Alejandro Valenzuela.

“Marina es una mujer divina, así que siempre le voy a desear lo mejor. Los dos hacen una linda pareja y se les ve muy felices. Nosotros terminamos en buenos términos y todo bien”, precisó el argentino.

¿Aún mantienen comunicación?

No, pero si me la cruzo a Marina en algún lado la saludaría con mucho respeto. Es una gran mujer.

Hace algún tiempo revelaste que eres stripper… ¿Te animarías en animar en su despedida de soltera?

No lo haría por respeto a ella, por respeto a su pareja y a mí mismo también. Por más que sea un trabajo, he sido pareja de Marina y no le haría la despedida de soltera. No hay forma.