Renzo Spraggon está harto de Evelyn Vela porque lo dice "mantenido"[VIDEO]

El argentino Renzo Spraggon dijo que si fuera un mantenido, Evelyn Vela no tendría por qué preocuparse, pues a ella no le pide nada.



“¿Me dice mantenido? Si fuera así, cuál es el problema, si a ella no le pido que me dé nada, qué le importa si trabajo o no”, expresó.

Asimismo, comenta que no teme la demanda que le haría la ‘Reina del sur’, después que mencionó el caso de los ‘dólares falsos’ en el que estuvo involucrada.



“De qué me va a demandar, si yo solo digo lo que todo el mundo sabe y vio en televisión”, sostuvo. (J. V.)



