Renzo Spraggon atraviesa un difícil momento porque desde hace un mes se encuentra hospitalizado en la Villa Panamericana, tras contagiarse de coronavirus.

“Después de estar un mes en cama, sigo internado con esta maldita incertidumbre de no saber qué puede pasar con mi vida. Mi único temor es que tenga que dejar a las personas que me quieren y realmente me necesitan, pero eso no pasará”, manifestó Spraggon.

¿Cuál es tu diagnóstico?

Estoy con oxígeno desde hace un mes. Estuve a un paso de ingresar a cuidados intensivos.

Entonces, te dio fuerte....

Sí. Recién hace dos días que pude agarrar mi celular, hice una publicación porque la gente me escribía preocupada, estuve desaparecido de redes y tengo miedo aún por lo que pueda pasar. Me dio coronavirus, a pesar de que me creía una persona sana, no fumaba ni tomaba alcohol ni nada. Llevaba una vida tranquila en todo sentido, pero cuanto te toca, te toca.

¿Qué te han dicho los médicos?

Agradezco a todo el personal de Villa Panamericana porque me están tratando muy bien, aún no me pueden dar de alta. Mis pulmones se han dañado más.

En tanto, el modelo Greg Michell espera la pronta recuperación de su amigo Renzo. “Está delicado, pero tratando de recuperarse día tras día. Ha bajado muchísimo de peso, él vive solo en Perú, pero tiene a amigos como yo que siempre vamos a estar a su disposición. Sé que se recuperará pronto”, sostuvo el belga.