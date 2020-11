El crítico de cine Ricardo Bedoya informó que renunció a la conducción del programa ‘El placer de los ojos’, dedicado al séptimo arte y transmitido a través de TV Perú. El catedrático tomó esta decisión debido a la crisis que generó el gobierno de Manuel Merino.

Ricardo Bedoya explicó en su blog ‘Paginas del diario de Satán’ por qué renunció a al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) tras 20 años de estar al frente del programa del canal estatal.

“Siempre consideré que el programa se debía a los espectadores del canal del Estado –que es un canal de los peruanos-, más allá de mis convicciones políticas personales. Sin embargo, la situación actual es excepcional. Estamos ante un gobierno que carece de legitimidad y no tiene reparo alguno en reprimir a mansalva a los que se manifiestan en contra, haciendo uso de un derecho constitucional. En esas condiciones, no me es posible seguir”, escribió.

Finalmente, Ricardo Bedoya agradeció a todos los espectadores que lo siguieron durante 20 años en ‘El placer de los ojos’.

A los espectadores de El placer de los ojos.

