El afamado productor de televisión Humberto Polar dio una exclusiva entrevista para en canal de YouTube de Carlos Orozco en enero de este año, donde habló de destacados personajes de la pantalla chica como Gisela Valcárcel, Genaro Delgado Parker y Ricardo Belmont.

Fue precisamente de este último sobre el que se explayó y reveló inéditas anécdotas. “Fui productor del programa de Belmont ‘El cielo es el límite’, lo había contratado Genaro pero se peleó con él porque quería que haga un programa concurso de preguntas y Belmont quería hacer entrevistas. Genero le decía que no era buen entrevistador pero llegaron a un acuerdo, iba tener su programa concurso con dos entrevistas dentro, y me puso de productor”, narró la figura televisiva.

Según reveló, una vez viajó con Belmont y su hijo Gonzalo Polar a Piura, donde se hospedaron en el hotel de turistas. “Él puede decir que es mentira, yo no tengo la necesidad de jurar... estábamos en el hotel de turistas de Piura tomándonos una botella de whisky. Habíamos ido a grabar las promociones de su programa y le pregunté de dónde sacaba sus preguntas para sus entrevistas”, contó Humberto Polar.

La respuesta de Ricardo Belmont lo dejó helado. “Yo voy al Regatas, me juego mi partido de fulbito, me como unos choritos con una cevecita y hago la siesta. Ahí vienen las musas y me dicen las preguntas”, le habría contestado del gerente de televisión.

Asimismo, Humberto Polar comentó que su relación con Belmont terminó mal, cuando tuvieron una diferencia por el formato de su programa. “Lo mandé bien lejos y muy groseramente delante de todo el público del estudio porque tenía dos concursantes de última pregunta, de premio grande, y él quería entrevistar a una cantante de jazz, entonces quería que yo botara a uno de mis concursantes... lo terrible fue que su micro estaba abierto y las 300 personas que estaban en el estudio escucharon que lo mandé lejos . Genaro me llamó, hicimos ese programa y me fui. Yo le advertí a Genaro que Belmont lo iba a dejar porque tenía a Ferrando y él quería ser Ferrando, el único sitio donde lo iba a dejar iba ser el 4″, contó el productor.

Además reveló las increíbles peticiones que tenía Belmont para su programa. “Me decía ‘antes de entrar, me tienes que poner la música de rock para calentar’. No le hice caso, ni hablar, sí se lo hacían en el 4. Esas con las cosas alucinantes de Ricardo Belmont”, dijo al recordar la anécdota entre risas.

HUMBERTO POLAR: NUNCA HUBIERA VOTADO POR BELMONT

Carlos Orozco le consultó a Humberto Polar si hubiera votado por Ricardo Belmont en alguna de las oportunidades en las que se presentó a la política. “Nunca hubiera votado por él, yo no creía que tuviera la raza de presentarse, pero sí lo hizo... es mitómano, megalomaniaco y se las cree... tú le dejas una rendijita y se mete” , comentó.

Asimismo, aseguró que Gisela Valcárcel era 500 veces más inteligente que Belmont.

