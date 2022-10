Ricardo Mendoza estuvo en medio de la polémica hace unos meses debido a los fuertes comentarios que emitió sobre una joven que fue acosada en el transporte público. Tales comentarios se emitieron en el programa de YouTube ‘Complétala’.

Debido al desatinado comentario, el humorista fue tildado en redes sociales de machista y misógino, algo que Mendoza recordó en una entrevista realizada en un canal de YouTube.

“Yo lloré cuando me pasó esto. Ahora no voy a llorar porque lloras una vez. De ahí te haces más duro, pero en ese momento estaba débil, no me sentía fuerte”.

“ Lloré por lo que se decía. La acusación de misógino era muy fuerte . Apología a la violencia, que yo odiaba a las mujeres. Mis amigos comenzaron a huir como ratas”.

Además, confesó que los comentarios en internet no solo iban hacia él, sino que también insultaron sus familiares más cercanos. Sin embargo, dejó en claro que las críticas lo fortalecieron.

“Las personas que están en Internet no paran hasta quebrarte. En una situación como esa, donde todos te están atacando, es como un vaso que se va llenando gotita en gotita. Le han deseado el mal a mi mamá, a mi hermana, las mismas mujeres han comentado eso”

“Todo se fue juntando hasta que un solo comentario te puede quebrar. Ahora soy más fuerte. Ahora soy bastante más de piedra que antes. De los dos, yo soy más frío”.

TE PUEDE INTERESAR: