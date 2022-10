Ricardo Mendoza es conocido por diferentes polémicas en su programa ‘Hablando huevadas’ con Jorge Luna. Aunque, esta vez ese trataría de su vida personal, después de que la ingeniera Solange Cabrera expusiera sus textos con el comediante.

El humorista tiene una relación con Ali, quien siempre aparece en fotografías en sus redes sociales. Sin embargo, la joven ingeniera publicó un video a través de su TikTok, donde muestra los mensajes que él le manda al privado. “Pero mientras todo quede aquí y no le contemos a nadie, vamos bien” , escribe él.

Ante ello, la mujer le contestó que no se metería con alguien que tiene pareja, ya que no le gustaría que le hagan lo mismo. “No me gustaría que me hagan eso a mí y si tanto la quieres, deberías respetarla más”, escribe.

Mendoza le preguntó si la estaba ‘choteando’. Finalmente, ella lo bloqueó de su cuenta para no recibir más mensajes: “ ¿Enserio me vas a chotear? ”. Por el momento, ni el presentador ha brindado declaraciones sobre el hecho.

Ricardo Mendoza estaría involucrado con joven ingeniera.

Usuarios reaccionan a la supuesta infidelidad

El video se volvió viral en minutos y los internautas no creyeron la versión de Cabrera, pero ella decidió comprobar que todo era cierto. Los usuarios se sorprendieron de los mensajes.

“¿Qué es esto?”, “Dejaste a todos mudos”, “Invoco a Magaly Medina”, “Te apoyo”, “Qué bueno que te hayas alejado de verdad”, “Por chistoso”, fueron algunos comentarios.

