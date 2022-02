En medio de la indignación que se levantó por una ‘broma’ de Ricardo Mendoza, conocido por su show ‘Hablando Huevadas’, Moises Piscoya, conocido intérprete de lengua de señas, se pronunció y lamentó que el comediante también se burle de personas con discapacidades.

A través de su cuenta de Twitter, Piscoya compartió el hashtag #NoEsBromaEsViolencia y acotó que los youtubers también se burlan de consentimiento sexual de personas sordomudas. Inclusive resaltó que lo nombraron como ‘el gordito de abajo’.

“‘El gordito de abajo’ que me imagino se refiere a mí, es un intérprete de lengua de señas, indispensable para dar accesibilidad a la información a la comunidad sorda, como parte de sus derechos. Normal por mi físico, lo que me llega es que se burle de mi función y de las personas sordas”, acotó el traductor.

Asimismo, les pidió que dejen de burlarse del consentimiento sexual de las personas sordomudas. “Durante los últimos meses, ha habido violencia sexual a mujeres sordas que hasta ahora no han podido proceder en su denuncia porque la @FiscaliaPeru exige intérpretes de LSP acreditados y aquí en Perú no los hay”, explicó Moisés Piscoya.

En ese sentido le pidió al Ministerio de Educación que acelere el tiempo para aprobar el perfil del intérprete. “Tengo una hermana sorda que me crió y no se pueden imaginar cuan presa fácil son para estos agresores, porque no pueden denunciar en su idioma”, agregó indignado.

“El gordito de abajo” q me imagino se refiere a mi, es un intérprete de lengua de señas, indispensable para dar accesibilidad a la información a la comunidad sorda, como parte d sus derechos. Normal por mi físico, lo q me llega es q se burle de mi función y d las personas sordas. https://t.co/pmCUK4sSVl — Moisés Piscoya (@MoisesPiscoya) February 15, 2022

LA ‘BROMA’ SOBRE SORDOMUDOS DE RICARDO MENDOZA

Luego de la avalancha de críticas contra Ricardo Mendoza por hacer mofa de una víctima menor de edad de violencia sexual en un bus, usuarios de Twitter recordaron que también se burló de una persona muda durante un encuentro sexual.

#NoEsBromaEsViolencia | YouTubers se burlan del consentimiento sexual:

- Un pata mío (….) se tiró a una MUDA.

- Risas.

- ¿Cómo supo que fue consensuado?

- Más risas.

- ¿Sí o no?

- Imita a una persona muda.

- Más risas.

¡No lo puedo creer! DEJEN DE BURLASE. Esto #NoEsBromaEsViolencia Durante los últimos meses, han habido violencia sexual a mujeres sordas q hasta ahora no han podido proceder en su denuncia porq la @FiscaliaPeru exigen intérpretes de LSP acreditados y aquí en Perú no los hay. 1/2 https://t.co/ceSedWj8ov — Moisés Piscoya (@MoisesPiscoya) February 15, 2022

LA ‘BROMA’ DE RICARDO MENDOZA SOBRE AGRESIÓN SEXUAL A MENOR

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Hueva...’ es criticado por bromear con agresión sexual contra una niña

