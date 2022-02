FUERTE Y CLARO. La exministra Rosario Sasieta reprochó los indignantes comentarios que tuvieron los conductores Ricardo Mendoza, conocido por ‘Hablando Huevadas’, y Norka Gaspar sobre una menor que sufrió agresión sexual en un transporte público.

La extitular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tildó de miserables a Mendoza y Gaspar por realizar bromas ante un reprochable suceso y pidió públicamente que la Fiscalía actúe de oficio y los investigue.

“Exigimos que a estos miserables que se han burlado del ultraje sexual a una niña les sea abierta una investigación fiscal inmediatamente. Todo tiene un límite” , dijo Sasieta.

Sin embargo, no fue el único pronunciamiento que tuvo, puesto que la exministra ha iniciado una campaña para abrir la investigación correspondiente a ambos personajes por su falta de criterio al opinar temas sensibles como los abusos a menores.

“¡Realmente asqueada de tanta maldad! Defensoría, Fiscalía, Ministerio de la Mujer y Conadis deben entablar la denuncia formal en aras de lograr severa sanción para los que agreden afectando a millones de personas con discapacidad”, dice su tuit en referencia a otras bromas que empleó Mendoza y Gaspar

“ Quien se burla de una niña que ha sido víctima de un delito sexual no merece nada en la vida. Pido públicamente sean denunciados. Es imperativo que Fiscalía formule denuncia penal contra estos sujetos”, sentencia.

Rosario Sasieta se indigna por bromas de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar. Foto: Twitter

¿QUÉ DIJERON RICARDO MENDOZA Y NORKA?

Ricardo Mendoza del conocido show ‘Hablando Huevadas’ está siendo duramente criticado en redes sociales tras burlarse y hacer chistes de una agresión sexual que sufrió una menor de edad en el transporte público. Sus comentarios fueron en el programa ‘Complétala’ vía YouTube junto a la conductora Norka Gaspar.

“Yo he visto a una niña llorando en el micro... había un señor que estaba atrás de ella que se había sacado el p.., sacado del pantalón y le había agarrado la mano a la niña y estaba haciendo que le rasque”, dijo Norka.

“Si la niña no lo quiere (risas) No, no, qué dijeeee (risas) Escúchame eres un hijo de pu**, pero el chiste es muy bueno, quiero pedir perdón”, sentenció Ricardo entre risas.

MIRA EL VIDEO AQUÍ:

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Hueva...’ es criticado por bromear con agresión sexual contra una niña