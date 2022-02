La doctora Rosario Sasieta se presentó este miércoles en Amor y Fuego para comentar la polémica que se desató tras la viralización de un video de Ricardo Mendoza, que hizo mofa de una historia de abuso sexual contra una menor de edad.

“Esto no es humor negro, esto no es libertad de expresión. Aquí lo que se está haciendo al reclamar con firmeza es proteger a la niñez y a las personas vulnerables de nuestro país”, acotó la ex ministra de la Mujer en Willax.

Asimismo, aseguró que lo que hizo Ricardo Mendoza es un delito y podría ser sancionado con un mínimo de cuatro años de prisión. “Está establecido en el código penal que aquel que hace de mofa de estas situaciones, escarnio público, esto es apología y eso se castiga con cuatro años por cada acto que tú veas. Si son 2 o 3, estamos hablando de 8 o 12 años”, dijo Rosario Sasieta.

Por otro lado, la abogada resaltó que el objetivo del programa de los comediantes es buscar risa en el público, a costa del sufrimiento de miles de niñas que son abusadas sexualemente. “Un 67% de las mujeres han sufrido acoso sexual en el transporte público”, recordó.

La ‘Señora Ley’ se mostró indignada con los chistes de Ricardo Mendoza y aseguró que constituyen una ‘apología’.

RICARDO MENDOZA SE DISCULPA

Tras ser blanco de críticas por ‘bromear’ con la agresión sexual que sufrió una niña en un bus, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar salieron al frente para disculparse por los desafortunados comentarios que emitieron en su programa de YouTube “Complétala”.

A través de un clip que compartieron en redes sociales, el conocido presentador del espacio “Hablando huevadas” y su compañera admitieron que se equivocaron y precisaron que están en contra de la violencia, en cualquiera de sus formas.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de ‘Complétala’ y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, indicó inicialmente Mendoza.

“Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, agregó.

“Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Cuídense y nos vemos pronto”, finalizó.

Ricardo Mendoza fue el que pronunció la mayor parte del discurso que dirigieron sus seguidores, mientras que Norka Gaspar solo intervino unos cuantos segundos al final para decir: “Muchas gracias, amigos y mil disculpas nuevamente”.

